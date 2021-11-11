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鎖定FB、LINE銷貨逃稅 財部擬修法強化揭露及資料蒐集

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

臉書銷貨、團購網注意了！財政部今（11）日表示，為防堵逃漏稅、掌握稅基，近期擬修正法規，要求網路平台必須在網路上揭露統一編號及名稱，等於是「網路版市招」，若未來未依規定揭露，恐被國稅局盯上；此外也要求平台針對賣家資料應負保存義務，並提供給稽徵機關。

立法院財政委員會今日審查立委擬具促參法修正草案。民進黨立委林楚茵關注，商家藉由社群和通訊軟體賣東西，例如Facebook Marketplace、Line團購群組等，來規避納稅義務，財政部到底有沒有掌握？

財政部長蘇建榮表示，財政部有注意到這個問題，國稅局針對網路銷售有在蒐集資料；賦稅署長許慈美表示，針對FB、Line銷售貨物，國稅局都有專人在蒐集資料，此外目前也正在修正相關辦法，進一步要求平台及賣家。

賦稅署表示，近期將預告修正「稅籍登記規則」以及「稅捐稽徵機關管理營利事業會計帳簿憑證辦法」，屬於法規命令層級，由財政部預告後公告實施即可，無須經過立法院修法。

在稅籍登記規則方面，將要求網路銷售業者必須在網站上揭露統一編號、名稱，納入稅籍應登記事項，等於是網路版的市招；在憑證管理辦法方面，則規畫要求平台賣家資料，必須付保存義務，並提供給稽徵機關。

官員表示，未來新規上路，例如團購網上面，必須依規定揭示名稱與統一編好，若未依規定揭露，可能有兩種情況，第一是有辦稅籍登記但沒揭露，第二是連稅籍登記都沒有辦，民眾可以檢舉，若查證屬實或確實有異常狀況，國稅局就會依法查核。

至於上路時間，官員表示，依規定修法預告時間需兩個月，蒐集各界意見，也會評估給予業者緩衝期。

若依時程推估，最快明年上半年新規上路。

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