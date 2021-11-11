稅收亮眼！明年地方可望獲配340億元「超徵紅包」
今年稅收表現亮眼，預估全年將至少超過預算數3,000億元，財政部長蘇建榮今（11）日表示，由於營所稅、貨物稅等統籌分配稅款相關稅源都可望超過預算數，初步預估，明年1月決算後，地方政府可多獲配340億元統籌分配稅款。
這也是俗稱的地方政府統籌分配稅款「超徵紅包」。
至於稅收超徵，會不會進一步減稅？蘇建榮表示，減稅要通過立法院審查，不是財政部說了算，不過財政部前幾天已收到主計總處提供的物價指數，所得稅、遺贈稅都可望達到調整標準，相關免稅額可望調升，達到減稅效果。
蘇建榮表示，財政部昨日公布最新稅收統計，全國實徵淨額2兆4,000餘億元，中央政府部分，全年可望超出預算數達1,500億元以上，不過後續還要再觀察。
而若看中央、地方總稅收，全年則可望超過預算數3,000億元。
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