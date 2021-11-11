快訊

兒把人打成重傷…父要到醫院探視 男大生母拒絕

尷尬！梅克爾會見丹麥女王 打招呼想「碰拳」遭拒絕

稅收亮眼！明年地方可望獲配340億元「超徵紅包」

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導
今年稅收表現亮眼。聯合報系資料照
今年稅收表現亮眼。聯合報系資料照

今年稅收表現亮眼，預估全年將至少超過預算數3,000億元，財政部長蘇建榮今（11）日表示，由於營所稅、貨物稅等統籌分配稅款相關稅源都可望超過預算數，初步預估，明年1月決算後，地方政府可多獲配340億元統籌分配稅款。

這也是俗稱的地方政府統籌分配稅款「超徵紅包」。

至於稅收超徵，會不會進一步減稅？蘇建榮表示，減稅要通過立法院審查，不是財政部說了算，不過財政部前幾天已收到主計總處提供的物價指數，所得稅、遺贈稅都可望達到調整標準，相關免稅額可望調升，達到減稅效果。

蘇建榮表示，財政部昨日公布最新稅收統計，全國實徵淨額2兆4,000餘億元，中央政府部分，全年可望超出預算數達1,500億元以上，不過後續還要再觀察。

而若看中央、地方總稅收，全年則可望超過預算數3,000億元。

減稅

延伸閱讀

今年稅收增加 地方政府統籌款多340億元

證交稅減 房地合一稅回升

稅收創高 全年超徵逾3,000億

今年前10月稅收2.45兆元創同期新高 證交稅呈現連3降

相關新聞

稅收亮眼！明年地方可望獲配340億元「超徵紅包」

今年稅收表現亮眼，預估全年將至少超過預算數3,000億元，財政部長蘇建榮今（11）日表示，由於營所稅、貨物稅等統籌分配稅...

今年稅收增加 地方政府統籌款多340億元

今年稅收實徵數超過預算數，各縣市統籌分配稅款也會增加。財政部長蘇建榮表示，財政部昨天公布全國稅收統計，前十月累計稅收2兆...

泡麵漲價 公平會：看不出聯合行為

台灣物價吹起漲風，陸續有品牌泡麵接連調漲售價，昨天引發立委質疑聯合漲價，但公平會主委李鎂表示，目前看不出有一致性，或有事...

證交稅減 房地合一稅回升

從稅收觀察，股市、房市兩樣情。近期台股量縮，衝擊證交稅表現，年增率是連25紅，但若看月增率，則已連續三個月呈現衰退，不過...

稅收創高 全年超徵逾3,000億

財政部昨（10）日公布前十月累計稅收2兆4,574億元，年增22.5%，史上首度在10月就達標全年預算數，預估全年稅收將...

無權狀屋 土增稅仍可優惠

對於自建、違建但沒有權狀的房屋，台中市政府地方稅務局表示，其坐落基地的地主，若能居住期間符合自住、設有戶籍等規定，其土地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。