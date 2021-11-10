快訊

男大生開車擦撞遭痛毆命危 瑪莎拉蒂3煞全抓到了

美國結盟動作頻頻 中國軍事擴張將受阻？

國庫大豐收！今年稅收至少超徵3,000億元

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導

財政部今（10）日公布最新稅收統計，前十月稅收2兆4,574億元，年增22.5%，財政部統計處表示，前十月稅收就已提前達到年度預算數，這是史上第一次，預估今年稅收至少將超出預算數（俗稱超徵）3,000億元，超徵規模也將創史上新高。

財政部表示，10月實徵淨額與上年同月比較，以營利事業所得稅增加318億元、綜合所得稅增加85億元、證券交易稅增加70億元較多，而貨物稅減少19億元。

累計1至10月實徵淨額與上年同期比較，以營利事業所得稅增加2,238億元、證券交易稅增加1,131億元、營業稅增加539億元、綜合所得稅增加175億元較多。

財政部統計處副處長陳玉豐表示，光是截至10月累計稅收，已經超過今年全年預算數189億元；而觀察過往年度，最後兩個月可入帳的稅收規模約在3,300億元至3,900億元之間，據此保守推估，今年全年稅收至少超過預算數3,000億元，是史上新高。

陳玉豐分析，稅收大豐收主要的原因包括去年營所稅免辦暫繳回補、上市櫃公司整體獲利成長、證交稅優於預期等。

所得稅 財政部 交易稅

延伸閱讀

財政部北區國稅局長親至桃園頒獎 表揚績優營業人

全台房市燒！新竹房地稅收增二倍 彰、雲也暴增

法人逃命潮？今年稅收創新高 北市29.9億元最多

嚇到了！法人狂賣屋、今年稅收超越歷年總和

相關新聞

今年前10月稅收2.45兆元創同期新高 證交稅呈現連3降

財政部今天公布10月全國稅收新台幣2194億元，年增28.1%；累計前10月全國稅收2兆4574億元，續創同期新高，年增...

營所稅大豐收！前10月稅收提前達標 估全年超徵逾3千億

財政部今天發布今年10月全國稅收為2194億元，累計前10月稅收2兆4574億元，創下新高，預算達成率達100.8％，為...

營業稅延期分期 三方式認定

疫情對許多企業金流造成嚴重衝擊，財政部北區國稅局表示，營業人若欲申請延、分期繳納營業稅，可透過三種認定方式，包括收入驟減...

小商家進項稅額可抵10%

平時由國稅局查定課徵營業稅的小規模營業人（小商家），也可主張進項稅額抵減，台北國稅局表示，小規模營業人若有取得進項發票，...

退稅憑單過期 可展延一次

對於習慣以現金領取退稅的納稅人，如果退稅憑單過期了，該怎麼辦？台北國稅局表示，已過期的退稅憑單，最多可以展延期限一次，到...

關務署備戰雙11 嚴查違規

雙11跨境網購高峰期即將到來，海關針對違規走私嚴格查緝，為防堵非洲豬瘟，自11月1日起自東南亞十國空運進口快遞貨物，已不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。