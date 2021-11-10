國庫大豐收！今年稅收至少超徵3,000億元

財政部今（10）日公布最新稅收統計，前十月稅收2兆4,574億元，年增22.5%，財政部統計處表示，前十月稅收就已提前達到年度預算數，這是史上第一次，預估今年稅收至少將超出預算數（俗稱超徵）3,000億元，超徵規模也將創史上新高。

財政部表示，10月實徵淨額與上年同月比較，以營利事業所得稅增加318億元、綜合所得稅增加85億元、證券交易稅增加70億元較多，而貨物稅減少19億元。

累計1至10月實徵淨額與上年同期比較，以營利事業所得稅增加2,238億元、證券交易稅增加1,131億元、營業稅增加539億元、綜合所得稅增加175億元較多。

財政部統計處副處長陳玉豐表示，光是截至10月累計稅收，已經超過今年全年預算數189億元；而觀察過往年度，最後兩個月可入帳的稅收規模約在3,300億元至3,900億元之間，據此保守推估，今年全年稅收至少超過預算數3,000億元，是史上新高。

陳玉豐分析，稅收大豐收主要的原因包括去年營所稅免辦暫繳回補、上市櫃公司整體獲利成長、證交稅優於預期等。