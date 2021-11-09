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蘇建榮談囤房稅 13縣市政府未來一年思考調整稅基

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導

財政部長蘇建榮今（9）日答詢表示，關於囤房稅，他一直強調稅基非常重要，而財政部最近開始與地方政府溝通，並有13個縣市政府，在未來一年內會開始思考調整稅基評定，以接近房屋現值。

民眾黨立委張其祿今日於立法院質詢時，關切囤房稅修法議題，以及關於地方政府的稅基評定調整等議題。蘇建榮答詢表示，稅基是非常重要課稅基礎，自去年起，對於囤房稅，他一直強調稅基非常重要。

蘇建榮說明，最近上半年，財政部開始與地方政府溝通，有13縣市在未來一年內，會開始思考調整稅基至接近房屋評定現值，例如彰化縣已有30年沒調整，也打算在最近一年調整，這還是需要地方政府努力。

張其祿呼籲中央能考慮自訂囤房稅稅率，或是寄出強烈手段，要求地方做好囤房稅率訂定及調整稅基評定。蘇建榮說，此事分自住與非自住，自住部分原則上維持，非自住部分，在現有稅制，就允許地方能做稅基調整，這需要做整體調整。

行政院長蘇貞昌也表示，政府應一體，對人民最大埋怨所在，想出辦法，相關法律制度其實是有辦法分工，地方基於政治考量，讓稅基距離事實太遠，但其實若調整稅基也對地方有幫助，這是環環相扣。

蘇揆強調，中央也在可做的範圍內，包括央行降低貸款成數、要求誠實申報、加強查核等，都有在做努力，現在也（透過實價登錄2.0）讓房屋買賣更為透明。

囤房 地方政府 財政部

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