聽新聞
test
0:00 / 0:00
房地合一稅創新高！台中市穩坐納稅王 新竹縣市狂增二倍
今年全國個人房地合一所得稅額統計1至9月高達150.3億元，已高於去年全年度119.1億元，是統計以來新高。其中，台中市1~9月以31.2億元居冠，成為各縣市納稅王；而新竹縣市，今年1~9月稅額均達5.1億元，跟去年同期相比增幅最多，達200%以上。
大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，房地合一2.0七月上路，高稅率來勢洶洶，促使賣方搶搭輕稅列車；此外，資金狂潮及物料上漲讓民眾看好未來房價，使得交易熱絡，且多數交易都有增值空間，因此才須課稅。
住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，房市交易熱絡觸動政府敏感神經，近期已透過各種稅制、政策抑制炒房，對於持有人而言，若以投資角度購屋，務必考量移轉與持有成本，避免影響獲利，也提醒購屋人要留下裝潢、服務費等相關費用發票，未來轉手時才可扣抵稅費。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言