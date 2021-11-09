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房地合一稅創新高！台中市穩坐納稅王 新竹縣市狂增二倍

聯合報 / 記者何醒邦／台北即時報導

今年全國個人房地合一所得稅額統計1至9月高達150.3億元，已高於去年全年度119.1億元，是統計以來新高。其中，台中市1~9月以31.2億元居冠，成為各縣市納稅王；而新竹縣市，今年1~9月稅額均達5.1億元，跟去年同期相比增幅最多，達200%以上。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，房地合一2.0七月上路，高稅率來勢洶洶，促使賣方搶搭輕稅列車；此外，資金狂潮及物料上漲讓民眾看好未來房價，使得交易熱絡，且多數交易都有增值空間，因此才須課稅。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，房市交易熱絡觸動政府敏感神經，近期已透過各種稅制、政策抑制炒房，對於持有人而言，若以投資角度購屋，務必考量移轉與持有成本，避免影響獲利，也提醒購屋人要留下裝潢、服務費等相關費用發票，未來轉手時才可扣抵稅費。

房地合一 炒房

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