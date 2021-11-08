快訊

國道一號3車連環撞 4人骨折、擦挫傷送醫

59萬即期疫苗引爭議 陳時中爆：原本要送160萬劑來！揭婉拒原因

10月出口401.4億美元 創歷年單月新高

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導

財政部今（8）日公布10月出口401.4億美元，創歷年單月新高，年增24.6%；累計前十月出口3,642.0億美元，較上年同期增30.0%；10月進口340.2億美元，為歷年單月次高，年增37.2%；累計前十月進口3,103.8億美元，年增 33.7%。

財政部表示，在國際經貿動能持續擴張、原物料行情居高，科技新品陸續推出與數位轉型商機熱度不減，以及年終消費旺季帶動下，10月出口上升至401.4億美元之空前規模，年增24.6%，連續16個月正成長。

伴隨出口引申需求、半導體與自動化設備購置增加，進口為340.2億美元的單月次高，年增37.2%。

累計1至10月出、進口值雙雙提前改寫全年 新高紀錄，分別較上年同期增30.0%、33.7%。

展望未來，隨疫苗接種率漸次提升、主要國家推動振興政策，全球經濟持續邁 向復甦，支撐我國出口規模逐季走高，資本設備進口大幅擴增亦顯 見廠商積極投資，加以中國大陸與歐美年底採購旺季屆臨，均可望維繫我國外銷動能，惟仍須留意新冠變種病毒擴散風險、美中貿易 與科技紛爭、中國大陸實施能耗雙控政策後續變化。

財政部

延伸閱讀

員工宿舍租金進項稅額 符合要件可扣抵

週年慶、五倍券加持 瓦城10月營收4.13億元創同期新高

今年前10月 大陸對台灣出口增31.7%

疫情舒緩 美國10月就業人數增加超越預期

相關新聞

和潤企業前三季稅後淨利、保有資產 雙創新猷

台灣汽車金融龍頭-和潤企業（6592）第3季合併稅後淨利8.39億元，年增13.8%，為歷年單季次高，累計前三季合併稅後...

法人逃命潮？今年稅收創新高 北市29.9億元最多

根據財政部最新統計，110年1-9月營利事業繳交房地合一實徵金額達76.7億元，不僅是史上最高，金額還超越歷年總和。同時...

嚇到了！法人狂賣屋、今年稅收超越歷年總和

根據財政部最新統計，110年1-9月營利事業繳交房地合一實徵金額達76.69億元，不僅是史上最高，金額還超越歷年總和，六...

新聞中的法律／企業須將永續發展納入DNA

今年4月舉辦的全球領袖氣候峰會，宣示2050年達到「淨零排放（Net Zero Emissions）」目標，其中美國提出...

創業民眾 別忘扣繳報

許多年輕人夢想創業，開一間專屬自己的小店，國稅局提醒，創業民眾在給付各類所得時，千萬別忽略「扣」、「繳」、「報」三步驟，...

委託孩子收房租 無法節稅

民間許多房東會委由孩子幫忙處理繁雜的租屋事宜，租金通常也就直接讓孩子收，不過國稅局提醒，這樣的模式下，父母和子女之間是屬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。