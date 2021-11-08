10月出口401.4億美元 創歷年單月新高

財政部今（8）日公布10月出口401.4億美元，創歷年單月新高，年增24.6%；累計前十月出口3,642.0億美元，較上年同期增30.0%；10月進口340.2億美元，為歷年單月次高，年增37.2%；累計前十月進口3,103.8億美元，年增 33.7%。

財政部表示，在國際經貿動能持續擴張、原物料行情居高，科技新品陸續推出與數位轉型商機熱度不減，以及年終消費旺季帶動下，10月出口上升至401.4億美元之空前規模，年增24.6%，連續16個月正成長。

伴隨出口引申需求、半導體與自動化設備購置增加，進口為340.2億美元的單月次高，年增37.2%。

累計1至10月出、進口值雙雙提前改寫全年 新高紀錄，分別較上年同期增30.0%、33.7%。

展望未來，隨疫苗接種率漸次提升、主要國家推動振興政策，全球經濟持續邁 向復甦，支撐我國出口規模逐季走高，資本設備進口大幅擴增亦顯 見廠商積極投資，加以中國大陸與歐美年底採購旺季屆臨，均可望維繫我國外銷動能，惟仍須留意新冠變種病毒擴散風險、美中貿易 與科技紛爭、中國大陸實施能耗雙控政策後續變化。