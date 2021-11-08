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法人逃命潮？今年稅收創新高 北市29.9億元最多

經濟日報 / 記者朱曼寧／即時報導
資料來源／住商機構
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根據財政部最新統計，110年1-9月營利事業繳交房地合一實徵金額達76.7億元，不僅是史上最高，金額還超越歷年總和。同時，六都金額以台北市29.9億元為最多，台中市12.9億元次之，第三為新北7.2億元。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，房地合一2.0針對營利事業取得不動產相關規定大幅調整，加上使得許多營利事業持有者紛紛提前下車，顯見稅制改變影響持有者規劃。

徐佳馨指出，相較於其他都會，北市匯聚全台最多政經資源、許多業主就近設立登記以利投資，原本公司登記就不少，加上房價高，若要繳交房地合一稅，金額自然也不低，穩居寶座並不意外；台中除原本商業活動頻繁的優勢外，近年區域房市活絡，買方想要安全落袋，稅收自然也有表現。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，房地合一2.0版上路後，不僅是營利事業必須跟著個人的稅制走，預售屋也納入課稅範圍後，更大幅壓縮投機空間，也讓法人逃命潮出現。 

郎美囡提醒， 近年來政府為了打房，稅制改變大，除了房地合一等移轉稅外，也要留意房屋稅與地價稅等持有稅，最好先行估算，避免下手後發現下車不易，到時後悔莫及。

資料來源／住商機構
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房地合一 財政部

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