囤房稅2.0擇期再審 財長：三個月內提修法評估

立法院財政委員會今（3）日再度排案協商「囤房稅」相關修法，由於版本眾多、難以聚焦，最後擇期再審。財政部長蘇建榮承諾，會針對「囤房稅2.0」在三個月內提出修法評估，包括非自住住家最高稅率3.6%調高可行性、單一自住稅率1.2%調降的衝擊、現行囤房稅機制實施情形等。

民進黨立委郭國文表示，現行房屋稅條例已有「囤房稅機制」，可視為囤房稅1.0，現在各界在討論的是要不要再進一步調高稅率，進入到囤房稅2.0。

蘇建榮表示，財政部會找地方政府溝通，包括非自住稅率若調高，會遇到什麼樣的問題、可行不可行；此外有委員提案降低自住稅率，恐會衝擊地方財源，這部分也必須徵詢地方意見；對於歸戶方式，多位委員有共識採全國歸戶不可行，財政部也會詢問地方意見。

此外財政部正啟動囤房大戶租賃所得查核專案，執行至明年3月，蘇建榮今日也承諾，會在五個月內，也就是約明年4月中左右，將相關查核成果送到委員會。

民進黨立委鍾佳濱則強調，一定要跟地方政府溝通，讓地方充分表達意見；民進黨立委沈發惠則表示，囤房稅相關修法要在財政委員會討論出一個方向後，再送出委員會，較為妥適。

國民黨立委賴士葆則表示，現行法律已有囤房稅1.0，但事實證明1.0無效，特別是在炒房這一塊，房價還是一直在飆高，政府不能束手無策，以新加坡經驗來看，要壓抑炒房還是稅制工具比較有效，財政部應列出這三個月內要完成哪些工作。

國民黨籍財委會召委李貴敏最後裁示，本案擇期繼續審查。