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立委修法推囤房稅 財長：3個月內提評估報告

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
立法院財委會今天審議房屋稅條例部分條文修正草案，財長蘇建榮允諾3個月內提出修法評估報告。圖／截自立法院轉播系統
立法院財委會今天審議房屋稅條例部分條文修正草案，財長蘇建榮允諾3個月內提出修法評估報告。圖／截自立法院轉播系統

為解決房屋持有成本過低，導致出現炒房引發房價高漲的問題，朝野立委推動課徵囤房稅。財政部長蘇建榮今天允諾，將在3個月內提出修法評估報告，評估調高房屋稅最高稅率和下修自用住宅最低稅率的可行性；至於針對1734個囤房大戶的租賃所得專案查核，則會在明年4月中提報告到立法院財政委員會。

立院財委會今天審查攸關囤房稅的「房屋稅條例」部分條文修正草案，朝野立委共提出九個版本的修法案，經過討論後，輪值召委李貴敏下午宣布，要求財政部在規定時間完成修法評估，委員會將擇期審查修法案。

蘇建榮指出，財政部的評估報告內容涵蓋自用住宅最低稅率下修、其他供住家用的稅率調高、是否採行全國總歸戶制、現制實施狀況等，財政部會根據和地方政府溝通的結果提出報告。他說，囤房稅不是解決高房價的萬靈丹，解決高房價問題還要很多配套，包含利率、資金回流、成本面等問題，並非財政部可獨力解決，但財政部願意在稅的方面去評估。

蘇建榮說，根據立委的共識，全國總歸戶不可行，財政部會在此前提下評估住家用房屋稅最高稅率是否提高，財部會朝此方向來看，也會和自用住宅最低稅率下修併同考量。

針對有立委主張行政院應該比照囤積口罩，公告房屋為刑法251條中不得囤積的物品，違者處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科30萬元以下罰金。與會的法務部代表認為非常不妥適，因為從刑法251條的脈絡來看，主要是針對原物料或生活必需品，把不動產納入不太妥當，至於去年將口罩納入主要是考量急迫性等因素，因此主張房屋應該適用稅法或其他財政手段或方式控管。

財政部 囤房 自用住宅

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