財政部長蘇建榮：囤房稅非解決高房價的萬靈丹

立法院財政委員會今（3）日再度排審「囤房稅」相關修法，財政部長蘇建榮表示，「囤房稅不是解決高房價的萬靈丹。」對於立委提案，蘇建榮表示，在維持縣市歸戶的前提下，會再與地方溝通，包括調高非自住住家最高稅率或調降單一自住稅率等可能性，持續評估影響，朝此方向思考這個問題。

房價居高不下，今日朝野立委共提出多達十版本房屋稅條例修正草案，另有兩案修正動議，多是劍指囤房稅修法，方向主要是提高非自住住家稅率，最高提高到10%。

蘇建榮表示，房價上漲有很多因素，包括營建成本、利率等，現行房屋稅條例中，事實上已有囤房稅機制，目前朝野委員提案，主要是討論要不要進一步修正，若要修正要提升到多少。

蘇建榮表示，許多委員提案出發點都非常好，不過囤房稅修法仍要考量到稽徵實務、城鄉差距的問題。

至於財政部做了哪些努力？蘇建榮強調，財政部重視稅基的評定，已經多次跟地方政府開會，例如台南市正在進行自治條例修法，非自住住家最高稅率也提高到3.6%；此外台北市已經實施囤房稅多年，桃園市雖然是單一稅率，但最低稅率是2.4%。

此外針對地方政府對於房屋稅稅率是否合理調整、稅基是否合理評定，都已經納入稅捐稽徵考評的指標之一，藉此督促地方政府。

民進黨立委劉世芳表示，若站在行政機關立場，應審慎為之，房價問題不只是房屋稅率，也包括地價、經濟發展等，例如台商回台置產、物價上漲等，都會影響房價，這並非財政部單一部會能夠處理，財政部對於稅率、稅基調整應有更完整的評估，且在居住正義這一塊，也應該與內政部等單位把社宅考量進來。

經過整個上午討論，朝野立委、財政部對於各版本草案唯一的共識在於，不考慮「全國歸戶」，下午繼續討論。