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稅制有毒只是比較慢 顏炳立：建商狂漲討不到便宜

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
顏炳立 記者游智文／攝影
顏炳立 記者游智文／攝影

不少人認為這波打房無效，戴德梁行總經理顏炳立今(2)日發表最新市場觀點表示，稅制如溫水煮青蛙，是有毒性只不過比較慢，建商此時若大幅拉高房價，恐怕討不到便宜；至於買方，則要掌握史上最優惠金融條件進場購屋，不要等到花兒都謝了。

顏炳立表示，目前政策只打短炒，加上金融環境提供持有者養分，科技大廠設廠、搶人，造成缺工缺料，建材漲、工資漲，在這疫後火熱的市場，建商有充分理由調漲房價，然而，建商若大幅拉高房價，恐怕討不到便宜。

原因有很簡單，第一，目前市場以剛性自用為主，房市主要看蛋白區表現，建商搶錢、搶料、搶工、搶時間，蛋白區產品供給爆量，現在價格確實在漲，但是買方是有限的，只要價格拉高了，買氣就會變弱。

第二，市場若過熱就會被管控。事實上，央行日前推出的購置第二戶打房政策，已不利多餘資金的配置與避險，交易會逐漸彰顯在預售市場的買盤上，如果繼續大幅漲價，可能引來進一步管控。

財政部今年7月推出房地合一稅2.0，由於這幾個月房市持續升溫，近來不少人認為效果不大。對此，顏炳立認為，鋪陳好的稅制就像溫水煮青蛙，是有毒性只不過比較慢，它正逐步侵蝕建商的獲利，以及啃食市場的買氣與價格。

他舉例，㇐位台北投資客12年前以3,300萬元買下台中七期豪宅， 115坪含兩個坡平車位的全新毛胚屋，去年有人出價3,300萬他不賣，最近被題材帶動賣到3,500萬，但扣除12年來繳交的管理費100多萬，加上繳交的利息，等於小賠出場。12年，等到花兒都謝了。

另外，台北市有間蛋黃區的屋子，90幾坪、5年新，帶5個機械車位，開1億3千萬求售，也已賣了5年。這房子雖然地段好，但因產品不對，就像穿錯衣服的名模，無法得到豪宅客層的青睞。

雖然稅制不利投資，但顏炳立表示，剛性需求下，目前買氣是熱的，加上建商有理由調漲價格，預期未來幾年房地產市場漲勢確立，不管居住或抗通膨，都有相當大的吸引力，是個不會寂寞的市場。

他表示，土地是不動產市場的靈魂，靈魂不死，房市就樂觀，就自用來說，目前擁有史上最優惠的金融條件，是絕佳的買點，「悲觀看不到買點，恐懼找不到機會」，房價短期難回頭，自用型要買進須加緊腳步，不要等到花兒都謝了。

建商 顏炳立 房價

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