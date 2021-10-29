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南亞科獲頒110年度使用電子發票績優營業人

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導
南亞科獲財政部北區國稅局110年度績優營業人表揚，北區國稅局局長王綉忠今日親訪南亞科頒贈獎項，由南亞科總經理李培瑛代表領獎。圖／南亞科提供
南亞科獲財政部北區國稅局110年度績優營業人表揚，北區國稅局局長王綉忠今日親訪南亞科頒贈獎項，由南亞科總經理李培瑛代表領獎。圖／南亞科提供

DRAM大廠南亞科（2408）今(29)日獲財政部北區國稅局110年度績優營業人表揚，由北區國稅局局長王綉忠局長代表財政部長親訪南亞科頒贈獎項。

南亞科總經理李培瑛表示，南亞科非常榮幸獲得北區國稅局頒發「110年度使用發票績優營業人」獎項，榮獲此項殊榮，再次肯定南亞科在提升公司治理所做的努力。

李培瑛說，南亞科技透過誠信透明的財務揭露及稅務政策，強化公司營運體質。近年我們在公司治理上，獲得許多肯定包含今年第三度入選上市公司治理評鑑排名前5%，名列「臺灣永續指數」成分股及「臺灣證券交易所公司治理100指數」成分股。公司也將持續以ESG厚植企業永續競爭力，實踐公司永續發展的承諾。」

財政部北區國稅局局長王綉忠表示，110年度本局獲奬之績優營業人計有136家，占轄內營業人總家數540,237家的比率僅萬分之2.5，能脫穎而出相當不容易。今日除代表財政部長頒發財政部獎牌外，本局特別訂製臺華窯與現代水墨畫藝術家劉國興先生聯名《臺灣藍鵲長尾陣》精美瓷瓶，並題上「治生實國」，讚譽南亞科用心經營企業、厚實國家財政的貢獻，足堪其他營業人表率。

南亞科 財政部

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