快訊

獨／「康熙來了」落幕6年後 小S重返台綜落腳這地方

施明德夫妻指他是「調查局臥底」 謝長廷晚間曝證詞回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

店家導入電子發票 申報疏失有望免罰

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導
財政部北區國稅局為鼓勵營業人使用電子發票，已公布獎勵機制，針對開立雲端發票的張數符合標準者，若有不慎漏報營業稅，將可在一定比例內，適用免罰或減輕罰則的規定。 本報資料照
財政部北區國稅局為鼓勵營業人使用電子發票，已公布獎勵機制，針對開立雲端發票的張數符合標準者，若有不慎漏報營業稅，將可在一定比例內，適用免罰或減輕罰則的規定。 本報資料照

財政部北區國稅局今（28）日舉辦績優營業人表揚活動，並宣導近期財稅新制，其中為鼓勵營業人使用電子發票，已公布獎勵機制，針對開立雲端發票的張數符合標準者，若有不慎漏報營業稅，將可在一定比例內，適用免罰或減輕罰則的規定。

北區國稅局表示，轄內營業人家數高達54萬餘家，今年獲核定為績優營業人家數共136家，較去年增加五家，轄下各行政區當中，新北市獲獎家數最多，其次為桃園市，再其次為新竹地區，獲獎家數皆較去年有所增加。

北區國稅局局長王綉忠表示，績優營業人獲獎條件之一，為推動電子發票具有顯著績效者，且最近二年內沒有短、漏開統一發票、逾期申報銷售額、欠稅等紀錄，同時也沒有違反環保、勞工及食安衛生等相關法律的情形；獲獎營業人申報營所稅時，國稅局僅採書面審核，且可免列入選案查核對象。

北區國稅局指出，財政部已於今年9月中公告發布的《稅務違章案件減免處罰標準》第15條，以及新版稅務違章案件裁罰金額或倍數參考表，營業人開立電子發票的占比若達5%以上，其中雲端發票張數又達到15%以上，當期營業稅可適用免罰或減輕罰則。

減罰的程度視短漏報情形而定，北區國稅局表示，如果短報的銷項稅額占該期全部銷項稅額僅在10%以下，可以直接免罰；而短報的銷項稅額占比若超過10%、未達13%者，則是適用較輕的處罰規定，僅按所漏稅額處0.25倍罰鍰。

王綉忠指出，對於合法納稅的案件，國稅局不僅只扮演補稅、處罰的角色，若營業人另有依法可享的租稅優惠、減免資格等，稅務人員也會盡可能提助提醒，提供合規合法可以享有的節稅權益。

國稅局 電子發票 營業稅

延伸閱讀

長照基金稅收財源 前九月提前完成全年預算數 達標

電子郵件歸戶手機載具 避免錯過中獎雲端發票

彰化振興加碼消費200元可登錄抽獎 10天內已有9萬多筆

花蓮欣欣水泥等6企業獲核績優營業人 國稅局頒獎表揚

相關新聞

店家導入電子發票 申報疏失有望免罰

財政部北區國稅局今（28）日舉辦績優營業人表揚活動，並宣導近期財稅新制，其中為鼓勵營業人使用電子發票，已公布獎勵機制，針...

一件件通關 跨境網購到貨恐變慢

跨境快遞貨物數量龐大，為求快速到貨已實施二十年「併袋通關」制度，卻因恐淪為非洲豬瘟肉品等違禁品的入境破口，財政部關務署十...

長照基金稅收財源 前九月提前完成全年預算數 達標

財政部昨（27）日發布統計專題指出，今年截至9月，長照基金稅收財源已提前達到全年預算數，財政部觀察，近年房地合一稅、遺贈...

土地法修正案初審過關 每年公告徵地使用情形

為保障民眾權益，行政院提出《土地法》修法草案，昨（27）日於立法院內政委員會無異議初審通過，增訂直轄市或縣市地政機關應每...

損失年度認定 別搞錯

企業列報呆帳損失，須留意損失年度的認定，南區國稅局表示，原則上須憑存證信函、法院判決出爐的年度為準，而不是將損失回調到應...

企業認列呆帳損失 二要件

企業遇到交易對象賴帳，可憑二種要件認列呆帳損失，南區國稅局指出，首要認定要件，在於面臨債務人倒閉、逃匿、和解或破產等情形...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。