店家導入電子發票 申報疏失有望免罰

財政部北區國稅局今（28）日舉辦績優營業人表揚活動，並宣導近期財稅新制，其中為鼓勵營業人使用電子發票，已公布獎勵機制，針對開立雲端發票的張數符合標準者，若有不慎漏報營業稅，將可在一定比例內，適用免罰或減輕罰則的規定。

北區國稅局表示，轄內營業人家數高達54萬餘家，今年獲核定為績優營業人家數共136家，較去年增加五家，轄下各行政區當中，新北市獲獎家數最多，其次為桃園市，再其次為新竹地區，獲獎家數皆較去年有所增加。

北區國稅局局長王綉忠表示，績優營業人獲獎條件之一，為推動電子發票具有顯著績效者，且最近二年內沒有短、漏開統一發票、逾期申報銷售額、欠稅等紀錄，同時也沒有違反環保、勞工及食安衛生等相關法律的情形；獲獎營業人申報營所稅時，國稅局僅採書面審核，且可免列入選案查核對象。

北區國稅局指出，財政部已於今年9月中公告發布的《稅務違章案件減免處罰標準》第15條，以及新版稅務違章案件裁罰金額或倍數參考表，營業人開立電子發票的占比若達5%以上，其中雲端發票張數又達到15%以上，當期營業稅可適用免罰或減輕罰則。

減罰的程度視短漏報情形而定，北區國稅局表示，如果短報的銷項稅額占該期全部銷項稅額僅在10%以下，可以直接免罰；而短報的銷項稅額占比若超過10%、未達13%者，則是適用較輕的處罰規定，僅按所漏稅額處0.25倍罰鍰。

王綉忠指出，對於合法納稅的案件，國稅局不僅只扮演補稅、處罰的角色，若營業人另有依法可享的租稅優惠、減免資格等，稅務人員也會盡可能提助提醒，提供合規合法可以享有的節稅權益。