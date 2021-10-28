110年度北區績優營業人 林長企業獲選

財政部北區國稅局今（28）日表示，林長企業股份有限公司已獲選為今年瑞芳區使用電子發票績優營業人，獲獎企業在未來三年內，其營所稅申報案將採書面審核，且免列入營利事業所得稅選案查核對象。

北區國稅局表示，110年度林長企業獲選為瑞芳轄區使用電子發票績優營業人，為獎勵及感謝營業人誠實開立統一發票、使用電子發票，今日由瑞芳服務處羅增裕主任代表頒發獎盃，表達恭賀及感謝之意；國稅局亦致贈臺華窯與現代水墨畫藝術家劉國興聯名合作《臺灣藍鵲長尾陣》精美瓷瓶，並特別題上「治生實國」，讚譽績優營業人用心經營企業、厚實國家財政的貢獻。

北區國稅局表示，獲獎者除了誠實開立統一發票或電子發票並依法繳納稅捐外，還須在最近二年內，沒有違章欠稅紀錄，同時也沒有違反環保、勞工及食品安全衛生等相關法律情形，因此獲獎者均為誠實開立統一發票或電子發票，以及配合政府重要政策不遺餘力、善盡社會責任的營業人，在疫情嚴峻的時刻，各績優營業人可說是政府的最佳後盾。

北區國稅局呼籲，請營業人多加開立統一發票及配合推動電子發票，建立e化納稅環境；另外，為期許產業再升級，民眾消費只要以行動支付結帳付款，不論是以行動支付綁定信用卡，或以行動支付APP綁定手機條碼功能索取雲端發票，發票即可同時就可以自動存到雲端，真正享受到電子化帶來的便利性，國家建設更美好。