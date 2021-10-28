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110年度汐止區績優營業人 四家企業獲獎

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導
北區國稅局今（28）日舉辦110年度績優營業人頒獎儀式，今年獲獎營業人之一為耕興股份有限公司。圖／北區國稅局提供
北區國稅局今（28）日舉辦110年度績優營業人頒獎儀式，今年獲獎營業人之一為耕興股份有限公司。圖／北區國稅局提供

財政部北區國稅局今（28）日表揚財政部110年度新北市汐止區績優營業人，獲獎者共有四家，分別為耕興股份有限公司、台灣米其林輪胎股份有限公司、進階生物科技股份有限公司及愛生活國際股份有限公司。

為獎勵營業人誠實開立統一發票，北區國稅局今日舉辦績優營業人頒獎儀式，局長王綉忠前往耕興股份有限公司營業處所，致贈獎牌以及臺華窯與現代水墨藝術家劉國興合作的「臺灣藍鵲長尾陣」精美瓷瓶。

北區國稅局表示，瓷瓶以象徵績優營業人團隊合作、翹首翱翔創業精神，並特別題上「治生實國」四個字，讚譽績優營業人用心經營企業，厚實國家財政的貢獻，祝福績優營業人事業興盛、商機無限，開創新藍海。

北區國稅局指出，110年度新北市汐止區獲財政部核定的績優營業人共有四家，該轄區營業人總家數15,025家，獲獎率僅萬分之2.7，獲獎者分別為耕興股份有限公司、台灣米其林輪胎股份有限公司、進階生物科技股份有限公司及愛生活國際股份有限公司。

王綉忠表示，上述四位績優營業人，均遵循法令誠實開立統一發票、配合政府重要政策不遺餘力、善盡社會責任，這次能夠脫穎而出獲獎，相當不容易。

北區國稅局指出，分區公開表揚績優營業人頒獎典禮，是從2018年開始實施的活動，廣受各界好評，今年因受新冠肺炎疫情影響，無法循往例舉行公開表揚典禮，但仍感謝績優營業人積極配合政府統一發票政策及措施，採由國稅局及各轄區單位主管親訪致意恭賀。

今日由耕興股份有限公司董事長黃文亮代表受獎，並表示此獎是對誠實開立統一發票，合法經營、依法申報納稅、增裕國庫稅收的優質企業，對最大的嘉許與鼓勵。

北區國稅局表示，得獎績優營業人三年內將享有專櫃受理營業稅申報、專人協助解決或指導有關稅務法令及實務問題、由稽徵機關主動提供新頒賦稅釋令、法規修正及各項稅務訊息、如期辦理營利事業所得稅結算申報並繳清稅款，還可享書面審核、及免列入營所稅及營業稅選案查核對象等多項獎勵措施。

北區國稅局呼籲，營業人誠實開立統一發票及配合推動電子發票，建立e化納稅環境，期使產業再升級、國家建設更美好。

北區國稅局今（28）日舉辦績優營業人頒獎儀式，局長王綉忠（左）前往耕興股份有限公司營業處所，致贈獎牌及紀念品。圖／北區國稅局提供
北區國稅局今（28）日舉辦績優營業人頒獎儀式，局長王綉忠（左）前往耕興股份有限公司營業處所，致贈獎牌及紀念品。圖／北區國稅局提供

國稅局 統一發票 財政部

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