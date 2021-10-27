109年菸稅挹注長照基金近300億元創新高 最大貢獻者是癮君子

為因應國內長期照顧需求看增，長照基金於106年6月設立，以遺產稅、贈與稅、菸稅、房地合一稅及菸捐等5項稅捐為主要財源。財政部統計，長照基金自設立以來至110年9月共計提撥1915億元，以菸稅占6成為大宗。按年觀察，則房地合一所得稅、遺贈稅對長照財源挹注逐漸明顯擴增，合計占比已由107年19%上升至今（110）年1-9月的58.8%。

去（109）年菸稅挹注長照基金近300億元創新高，8成來自國產菸。撥入長照基金的菸稅9成9來自台南市、基隆市、新北市等7個縣市，主因菸稅是於設有菸廠及海關之所在縣市課徵，台南市因有外國菸商設廠，占比逐步提升，110年前9月達5成，基隆市、新北市因有基隆關、台北關的進口菸稅，各占13.5%、9.9%。

房地合一稅收隨適用案件增加而成長，109年撥入136億元也創新高，以自然人繳納近8成居多；其中8成3又由適用稅率20%案件所貢獻，並非短進短出的投資客。從地區來看，六都近年稅收皆呈成長，但以台中市繳納最多。

遺產稅隨大額案件增多，撥入長照比率已超過1/4；贈與稅具機會稅性質，波動較大，撥入長照比率約在1成7。

財政部表示，107至109年間菸稅及房地合一稅各年實際撥入數均高出預算，贈與稅撥入金額皆低於預算數，遺產稅及菸捐各有1年未達標。綜觀今年迄今實徵狀況，遺產稅及贈與稅受惠於鉅額稅款入帳，房地合一稅因有稅案件增多，均提前達成預算數，加以菸稅、菸捐達成率各已達9成、7成，今年5稅捐撥入長照基金總額已達515億元，超出年度預算數，全年預算達成率為124%。

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