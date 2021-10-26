地價稅11月1日開徵 房價漲、地主增但地價稅額連5年減少

全台地主注意囉！110年地價稅將在11月1日開徵，繳納期限到11月30日止。財政部統計，110年全國地價稅開徵戶數約867萬戶、較109年成長1.52%；開徵稅額約905億元、較去年減少0.11%，地主們要繳的稅會比去年少一些。觀察歷年統計，開徵戶數穩定成長，但稅額卻連5年衰減。

房價不見下修，但為什麼地主增加但稅額卻減少？台北市稅捐稽徵處處長倪永祖指出，主因地主土地所有權變動及使用情形變更，因為地價稅是採縣市土地總歸戶、累進稅率課稅。他舉例，建商售屋後，地主變多但稅額卻減少；因自用住宅用地有優惠稅率，如果使用情形從非自用改成自用，稅額也會減少。

不過，近年來房市熱絡，房價只漲不跌，近年房市交易量和五年前相比也沒有暴增，為何地價稅額會連續五年下修？恐怕不僅是因建商售屋或使用用途非自用改成自用。

地價稅是財產稅，依公告地價課徵，公告地價由各縣市政府每2年公告一次，最新一次公告是在109年，整體調減0.66％，所以地價稅額自然也會減少。主要是台中市109年公告地價大降逾2成，高雄市及新竹縣則微降。調降後，台中市公告地價從市價的13.58％降到10.86％，在全台各縣市中只比金門及澎湖高一些，讓台中市的地主賺到了。

回顧近年來全國公告地價調整狀況，在102年時調高8.66％；105年時因應財政部推出「財政健全方案」，再調高30.54％，使地價稅查定稅額達到941億元，創史上新高，不過調高後公告地價仍僅是市價的2成5。

之後公告地價就開始修正，107年調低3.63％，109年再調低0.66％，所以使地價稅額連5年下降。調降後，公告地價下修為市價的19.79％。

從各縣市來看，依據內政部最新統計，公告地價最接近市價、最遵守財政紀律的是連江縣，公告地價為市價的34.11％，其次是台北市；偏離市價最遠的是金門縣，只有市價的2.91％。

110年地價稅稅額的計算，是以今年8月31日作為納稅義務基準日，當日地政機關「土地登記簿」所載明的土地所有權人、典權人或經主管稽徵機關指定的土地使用人為納稅義務人，並以納稅義務人在同一直轄市或縣（市）轄區內的地價總額計徵，填發一張繳款書。

賦稅署表示，納稅義務人如受疫情影響，不能於規定繳納期間內繳清稅捐者，得依稅捐稽徵法第26條相關規定，申請延期或分期繳納稅捐。相關規定、申請流程及申請書格式可於該部網站「因應嚴重特殊傳染性肺炎專區」查詢或下載；該專區也提供各稅捐稽徵機關諮詢窗口，方便納稅義務人運用。