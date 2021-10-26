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867萬戶納稅人注意！地價稅11月1日開徵

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導
今年地價稅將於11月1日開徵，繳納期間自11月1日至11月30日止。記者翁至威／攝影
今年地價稅將於11月1日開徵，繳納期間自11月1日至11月30日止。記者翁至威／攝影

今年地價稅將於11月1日開徵，繳納期間自11月1日至11月30日止。台北市稅捐稽徵處長倪永祖表示，今年開徵戶數約867萬戶，較去年成長約1.52%，開徵稅額約905億元，較去年減少0.11%，主要是納稅人土地所有權變動、使用情形變更有關。

財政部今日委由台北市稅捐稽徵處辦理地價稅開徵記者會。財政部表示，地價稅課稅期間為當年1月1日至12月31日，但以8月31日土地登記簿所記載的所有權人為納稅人，向該所有權人課徵全年地價稅。

由於地價稅是採總歸戶制，因此同一所有權人在同一縣市土地，會合併成一張稅單；如所有土地位於兩個縣市以上，將分別收到土地所在地的地方稅稽徵機關寄發的地價稅稅單，請在11月30日以前繳納。

財政部提醒，逾期繳納者，每逾兩日將按稅額加徵1%滯納金，最高加徵15%，超過30日仍未繳納者，稽徵機關會移送法務部行政執行署所屬行政執行分署強制執行，民眾收到稅單後，對稅額或核課內容有疑問，可向土地所在地地方稅稽徵機關查詢或申請更正。

財政部表示，由於此次嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）影響層面廣泛，納稅義務人如受疫情影響（例如經中央目的事業主管機關紓困、補貼、補償及振興者，個人因所服務企業受本次疫情影響而減班休息；營利事業受疫情影響，造成短期間內營業收入驟減），無法在規定繳納期間內一次繳清稅款者，可向土地所在地之地方稅稽徵機關申請延期或分期繳納，最長可延期一年或分36期繳納。

相關規定、申請流程及申請書格式，可在財政部網站「因應嚴重特殊傳染性肺炎專區（網址：https://www.mof.gov.tw/covid19）查詢或下載，如果還有任何疑問，可用稅單上的聯絡電話、土地所在地之地方稅稽徵機關服務電話或免付費電話0800-000321洽詢。

地價稅 財政部 疫情

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