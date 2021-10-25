蓋社宅債留子孫？成本竟1/4賦稅 民團轟：沒資格談漲租

台北市長柯文哲拋出社宅停看聽，繼續蓋債留子孫，議員苗博雅、林穎孟、林亮君、黃郁芬等今邀學者、公民團體舉辦「社宅可興辦可持續財務」公聽會。民團質疑，目前北市概估46處社宅，興建營運總成本1600多億元，賦稅就高達424億元，要求市府目前訂定的55年成本公式，應將房屋稅地價稅拿掉，否則沒資格提漲租。市府回應，社宅成本公式是由市長柯文哲拍板，議員及民團意見都會與市長報告後檢討。

住盟質疑，目前台北市的46處社宅，興建營運總成本有1633億元，儘管目前中央到民國116年之前社宅免徵房屋地價稅，接下來是否延長再檢討，不過市府已將116年後的房屋地價稅納入成本公式，結果社宅成本四分之一為賦稅，質疑賦稅已成社宅營運成本最大一筆支出。

都市改革組織秘書長彭揚凱也說，市府將房屋地價稅納入社宅興建營運總公式，但除台北市外，中央與哪個縣市，有將房屋地價稅算進去？儘管北市府積極檢討設計、物業管理，盼降低成本，但賦稅就占25%，台北市政府卻認為這一塊完全不能動，甚至市府內部也在評估漲租，若稅這一塊完全不能動，完全沒有資格談漲租。

苗博雅也質疑，台北市政府所謂的債留子孫，市府都沒有公布詳細財務資料，連議員都霧裏看花。社宅興建初衷應該公共服務，但市府卻將房屋地價稅算進成本？好像站在市府絕對不能虧錢的立場，要求市府應該說明清楚，將社宅明確定位公共服務、非公營事業，降低外界的質疑。

另外，彭揚凱也提到，台北市政府自己修法讓自用住宅的房屋地價稅減免，但為何社宅的房屋地價稅，要負擔比有房民眾的自住房屋地價房屋稅高，這符合公共利益？

北市財政局副局長胡曉嵐表示，台北市的賦稅都有依照中央的法律依據，社宅基金為特種的作業基金，必須要收回成本循環運用，對於議員、民團關心的稅賦部分，社宅的地價房屋稅，目前行政院已函示減免到116年；至於單一自住戶減免稅賦也是北市府單一自住輕稅居住正義重要的一環，都是中央授權訂定。

另外，逢甲大學土木工程系教授張智元也憂心，台北市社宅的管理維護費用一坪為70元，維管成本過低，未來是否會變成城中城事件？就要特別小心，會不會發生很大的問題？現在台北市有很多房子要拉皮都沒有錢，未來的財務試算、升息、通膨等問題，都要小心試算。

崔媽媽基金會執行長呂秉怡也提到，以大龍峒社宅為例，管理費一個月應該要每坪139元，但現在訂定70元夠不夠？北市府未來應該要思考，怎麼樣將社宅的維護管理資訊化，以降低人力。北市府表示，對於議員、民團的意見都會後續檢討。