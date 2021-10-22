APEC財長會議 蘇建榮：國際信評機構肯定我國

財政部、中央銀行、主計總處、金管會、國發會及外交部等相關人員今（22）日出席APEC財政部長視訊會議，財政部長蘇建榮表示，我國雖為疫情多次增編特別預算，仍有足夠財政空間，國際信用評等機構仍對我國給予正向評價，肯定我國財政管理努力。

蘇建榮表示，我國因應疫情，多次增編特別預算後，今年一年以上公共債務未償餘額，占當年度名目國內生產毛額（GDP）比率來到29.6%，仍在可控制範圍內，具足夠財政空間；國際信用評等機構今年對我國信用評等或展望，也均採調升或給予正向評價，肯定我國財政管理努力。

蘇建榮表示，隨著疫情逐步緩解，經濟活動回復正常，我國持續推動前瞻基礎建設，促進復甦，帶動未來歲入自然成長，培養財政永續及韌性。

財政部說明，今年財政部長會議討論議題包括因應新冠疫情，以實現永續性及包容性復甦，及運用財政政策與預算管理解決當前挑戰，APEC企業諮詢委員會代表亦提出相關政策建議。

財政部表示，APEC經濟體普遍認同，面對後疫情時期、數位轉型及氣候變遷等挑戰，須致力達成強勁、永續、平衡與包容性成長，創新、供應鏈順暢及國際合作，亦是促進區域共榮的關鍵要素，未來也會持續積極參與APEC相關國際會議，與各經濟體及國際組織交流政策措施，尋求合作機會，積極推展財政外交，提升我國貢獻度與國際能見度。

財政部表示，在接下來11月舉行的APEC領袖會議中，將發表聯合財政部長宣言，共有六點摘要：