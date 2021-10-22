經濟獨立、地位提升 身後留有遺產女性去年占比提升

據財政部針對遺產稅案件最新統計，被繼承人的男女比重上，雖然仍舊有男多於女的狀況，男性比重已從2008年的72.3 %降至63.2%，女性占比由27.7%提高至36.8%，顯示身後留有遺產的性別比例上，男女性別差距已逐漸拉近。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，過去男性在經濟上占優勢，致使留有遺產的男性占多數，但隨著女性地位提高與經濟獨立，加上女性壽命較長等因素，使得身後遺產繼承之兩性差異比重逐漸縮小。

據財政部針對遺產稅案件最新統計，2020年國人遺產稅實徵案件共9,846件，男性被繼承人達6,219人，比重達63.2%，與2008年相比減少9.1個百分點。女性方面，2020年被繼承人達3,627人、占比達36.8%，較2008年增加9.1個百分點，顯示過去多是男性留下家產，在近年女性經濟能力增加之下，讓身後留有遺產的女性比重增加。

同時，過去國人習慣由女性拋棄遺產、男性繼承家業的型態，隨著社會變遷、男女差距比重也逐漸縮小。從該份資料顯示，各年齡層拋棄繼承占比來看，

50歲以上女性拋棄繼承比重逐漸升高，又以60-64 歲差距最大，女性高達62.3%、男性則是37.7%。不過反觀30~34歲以下，男女拋棄繼承比重則是貼近狀況，其中女性占比多在52.4%到53.5%，男性則是46.5%到47.6%。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，民法修訂後，以限定繼承為原則，對於被繼承人的債務，僅需用繼承所得遺產償還。不過，當已知被繼承人債務龐大，或有協議、風俗習慣，會採用拋棄繼承。

她提醒，繼承人必須在知悉得繼承時起3個月內，以書面向被繼承人住所地法院提出，且拋棄繼承會對順位產生影響，建議決定前還是要審慎為要。