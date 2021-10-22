快訊

莫粉去哪了？莫德納限時加開6小時 指揮中心：預約不到一半

情婦超過5000人！西班牙前國王曾被打「乖乖針」防私生子

經濟獨立、地位提升 身後留有遺產女性去年占比提升

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導
據財政部統計，被繼承人的男女比重上，雖然仍舊有男多於女的狀況，男性比重已從2008年的72.3 %降至63.2%，女性占比由27.7%提高至36.8%。示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照
據財政部統計，被繼承人的男女比重上，雖然仍舊有男多於女的狀況，男性比重已從2008年的72.3 %降至63.2%，女性占比由27.7%提高至36.8%。示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照

財政部針對遺產稅案件最新統計，被繼承人的男女比重上，雖然仍舊有男多於女的狀況，男性比重已從2008年的72.3 %降至63.2%，女性占比由27.7%提高至36.8%，顯示身後留有遺產的性別比例上，男女性別差距已逐漸拉近。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，過去男性在經濟上占優勢，致使留有遺產的男性占多數，但隨著女性地位提高與經濟獨立，加上女性壽命較長等因素，使得身後遺產繼承之兩性差異比重逐漸縮小。

據財政部針對遺產稅案件最新統計，2020年國人遺產稅實徵案件共9,846件，男性被繼承人達6,219人，比重達63.2%，與2008年相比減少9.1個百分點。女性方面，2020年被繼承人達3,627人、占比達36.8%，較2008年增加9.1個百分點，顯示過去多是男性留下家產，在近年女性經濟能力增加之下，讓身後留有遺產的女性比重增加。

同時，過去國人習慣由女性拋棄遺產、男性繼承家業的型態，隨著社會變遷、男女差距比重也逐漸縮小。從該份資料顯示，各年齡層拋棄繼承占比來看，

50歲以上女性拋棄繼承比重逐漸升高，又以60-64 歲差距最大，女性高達62.3%、男性則是37.7%。不過反觀30~34歲以下，男女拋棄繼承比重則是貼近狀況，其中女性占比多在52.4%到53.5%，男性則是46.5%到47.6%。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，民法修訂後，以限定繼承為原則，對於被繼承人的債務，僅需用繼承所得遺產償還。不過，當已知被繼承人債務龐大，或有協議、風俗習慣，會採用拋棄繼承。

她提醒，繼承人必須在知悉得繼承時起3個月內，以書面向被繼承人住所地法院提出，且拋棄繼承會對順位產生影響，建議決定前還是要審慎為要。

遺產稅 財政部

延伸閱讀

等房族看過來！經濟獨立 女性長輩留遺產明顯增加

房東申報所得稅 二個注意

海關查扣國安私菸9797條 少校吳宗憲索賠708萬敗訴

北市老宅年漲6％ 精華區抗通膨

相關新聞

財政部推新制 自動販賣機明年起全面開發票

自動販賣機、停車場業者注意，財政部今（22）日修正發布相關法規，要求從明年1月1日開始，業者以自動販賣機銷售食品、飲料及...

經濟獨立、地位提升 身後留有遺產女性去年占比提升

據財政部針對遺產稅案件最新統計，被繼承人的男女比重上，雖然仍舊有男多於女的狀況，男性比重已從2008年的72.3 %降至...

等房族看過來！經濟獨立 女性長輩留遺產明顯增加

根據財政部遺產稅案件最新統計，被繼承人雖然仍是男多於女，但兩者逐漸拉近，男性占比從97年的72.3%減至63.2%，約少...

家樂福索取贊助案 公平會罰150萬

針對台灣家樂福量販店（家福公司）向供貨商索取贊助一案，公平會昨（21）日表示，本案有顯失公平、足以影響交易秩序，公平會委...

追繳欠稅 可扣押銀行存款

政府追繳欠稅，凍結財產、強制執行可能雙管齊下，台北國稅局表示，近來有個欠稅案例，不只欠繳部分財產遭到凍結，其銀行戶頭裡的...

法院判決回復產權 准退契稅

當買房發生糾紛，房屋產權被法院判給原賣家，彰化縣地方稅務局表示，在交易不成立的情況下，原先買家已經白白繳納的契稅，可以申...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。