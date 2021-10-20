北市鼓勵包租代管 通過地價稅、房屋稅減徵優惠

為擴大租屋供給，台北市率全國之先，擬定「台北市個人租賃住宅委託包租代管減徵地價稅及房屋稅自治條例」，於今年10月13日經台北市議會三讀通過，待發布公告令後法案內容即生效。個人房東若將非自用住宅委託包租代管業者出租管理，地價稅及房屋稅均可減免40%，金額以1萬元為上限。希望由減稅誘因，增加包租代管房源，鼓勵租賃住宅服務業發展，健全租屋市場。

地政局指出，2018年6月27日俗稱「租賃專法」的租賃住宅市場發展及管理條例公布施行，明確規範住宅租賃雙方權利義務、建立包租代管專業制度，對於個人房東委託包租代管業管理的租賃住宅，除減徵租金收入所得稅外，並授權各地方政府得減徵地稅、房屋稅，期增加房東加入包租代管的意願，透過專業服務，協助個人住宅所有權人處理繁雜的租屋管理事務，保障租賃雙方權益。

為鼓勵個人住宅所有權人釋出閒置住宅，地政局經三次產官學座談、數場跨局處會議進行政策溝通、凝聚共識，率先訂定「台北市個人租賃住宅委託包租代管減徵地價稅及房屋稅自治條例」，對於委託包租代管業出租管理之非自用住宅且供居住使用一年以上者，地價稅及房屋稅均可減免四成，並以金額1萬元為優惠上限

地政局表示，這次推動減稅法案，係專屬個人房東，建商或企業房東不適用。除為擴大租屋供給，也希望藉增加包租代管房源，逐步導入專業租賃住宅服務，協助房東、房客處理租約簽訂、房屋日常修繕及溝通協調等事務，以提升租屋品質，保障民眾賃居權利，進一步創造租賃雙方及業者三贏。

地政局呼籲，在北市擁有非自用住宅的市民朋友，將房屋委託給包租代管業者出租管理，可同時享有專業服務及地價稅、房屋稅減免優惠，別再猶豫。