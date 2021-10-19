快訊

台商赴「陸」打二劑疫苗 陳宗彥：大陸是哪個國家？

搶不到疫苗！第12輪施打量能北市不到四成！各縣市數據曝

基本生活費上修 全台229萬戶可減稅

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導
財政部19日正式公告2021年度國人基本生活費標準為19.2萬元，明年5月綜所稅申報便可適用。示意圖／聯合報系資料照
財政部19日正式公告2021年度國人基本生活費標準為19.2萬元，明年5月綜所稅申報便可適用。示意圖／聯合報系資料照

財政部今（19）日正式公告2021年度國人基本生活費標準為19.2萬元，明年5月綜所稅申報便可適用。財政部預估，本次調整全台受益戶數共229萬戶，較去年增加21萬戶。

財政部表示，依《納稅者權利保護法》第4條，以及同法施行細則第3條規定，每個申報戶按財政部所公告，當年度每人基本生活所需之費用，乘以納稅者本人、配偶及受扶養親屬人數，可算出全戶的基本生活費總額，這部分是不得課稅的。

財政部表示，基本生活費是參照主計總處所公布的最近一年每人可支配所得中位數計算而來，2020年國人所得中位數為320,265元，按該中位數60%計算，訂定今年度每人基本生活費為19.2萬元，較前一年度18.2萬元，增加1萬元，為歷年來最大調幅。

以4口之家為例，相同所得、免稅額、扣除額結構下，今年度課稅所得將較前一年度減少4萬元，也就是在5%稅率之下，可以減稅2,000元。

財政部指出，依照《所得稅法》規定，實務上基本生活費會和其餘免稅額及扣除額比較，比較對象包括標準扣除額、列舉扣除額，以及儲蓄投資、身心障礙、教育學費、幼兒學前及長照等五大特別扣除額，若家戶的基本生活費合計數，大於上述所有免稅額及扣除額總額，較高的差額部分，得自當年度綜合所得總額中減除，以符合基本生活費不得課稅的精神。

財政部表示，本次調整後預估的受益戶數為229萬戶，較去年度增加21萬戶；減稅利益為146.44億元，釋出的減稅效果較去年度增加44.1億元，民眾於明年5月申報報稅時，便會有感。

財政部 免稅額

延伸閱讀

曾銘宗稱「最會花錢大內宣的政府」 蘇貞昌:你對文字很厲害

空運併袋通關 逐步取消

特定冷暖氣機溢繳稅款 完稅十年內可申請退還

玻璃原料免貨物稅 放寬適用

相關新聞

基本生活費上修 全台229萬戶可減稅

財政部今（19）日正式公告2021年度國人基本生活費標準為19.2萬元，明年5月綜所稅申報便可適用。財政部預估，本次調整...

資遣員工費要在契約終止後30日內給 違反最高罰150萬元

北市勞動局長陳信瑜指出，《勞工退休金條例》於2019年修訂時，特別新增第45條之1及第53條之1加重雇主未依規定標準或期...

空運併袋通關 逐步取消

為防堵非洲豬瘟，財政部關務署昨（18）日公告第二階段逐步取消併袋通關措施，自今年12月1日起，空運快遞貨物併袋件數不得超...

特定冷暖氣機溢繳稅款 完稅十年內可申請退還

汽車及中央空調等冷暖氣機設備，貨物稅低於一般冷暖氣機，財政部關務署指出，已進口此類產品的廠商，可以在完稅後十年之內，向海...

玻璃原料免貨物稅 放寬適用

進口玻璃原料須課徵10%貨物稅，不過近期有部分放寬，財政部表示，繼液晶顯示器專用玻璃後，近期再度核釋專供生產有機發光二極...

商家收五倍券開發票 兩重點

振興五倍券正式上路，南區國稅局昨（18）日表示，商家若收到民眾持五倍券消費，開發票時留意二個重點，首先，賣家應依「全額」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。