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台股量縮 證交稅月減27%

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導

財政部今（13）日公布前九月累計總稅收2兆2,380億元，續創歷年同期新高，年增22%，包括證交稅、營所稅、營業稅、關稅、遺產稅、房屋稅及牌照稅等七項稅目累計稅收也都創新高。

不過台股價跌量縮，9月證交稅年增率雖寫下連24紅，持續刷新史上最長紀錄，但與上月相比減少兩成七，9月平均每日成交值3,656億元則是今年以來最低。

財政部統計處副處長陳玉豐表示，9月證交稅收共178億元，若剔除春節因素，是去年12月以來新低，且單月稅額已連續兩個月減少。

進一步觀察各類股，陳玉豐分析，7月航運、鋼鐵族群成交金額占總交易量占比達37.3%，到了8月僅剩28.2%，9月更進一步降到18.6%，顯現8、9月在航運鋼鐵類股方面，成交量減幅相對較大。

營所稅方面，9月入帳1,054億元，年增20.5%，來自於暫繳稅額增加；個人綜所稅也因為股東會延後，股利扣繳時間往後延，加上去年因第三批退稅導致基期較低，9月綜所稅收434億元，年增四成。

而今年7、8月受新冠疫情衝擊，外界原以為會衝擊營業稅表現，但結果9月營業稅848億元，逆勢年增5.4%，陳玉豐解釋，雖然餐飲、觀光業受影響，但仍有產銷正常的部門，較難看出疫情衝擊，但若觀察營收情形，確實以餐飲業受創較為嚴重。

顯著受疫情影響的娛樂稅、菸酒稅，9月表現仍沒有回神，分別年減七成二、一成三。

展望未來稅收，陳玉豐指出，目前證交稅、遺產稅、房屋稅實徵淨額都超過全年預算數，此外各稅目中，也僅剩娛樂稅占累計分配預算數比率未達到100%，今年總稅收可望超過預算數（俗稱超徵），但超徵規模還無法斷定。

而政府推出五倍券刺激消費，陳玉豐表示，可望挹注營業稅及娛樂稅表現。據經濟部統計，發行三倍券後，去年零售業8到11月連續四月營業額創歷年同月新高，而餐飲業則是在9到11月連續三月營業額創同月新高。

陳玉豐表示，由於五倍券金額超過三倍券，使用期間也比較長，預料對稅收的挹注也將超過三倍券。

餐飲業 營業稅 證交稅 台股

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