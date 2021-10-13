關稅法修法提高貨棧業罰則 卻因一字須送黨團協商

立法院財政委員會今（13）日審查《關稅法》修正草案，主要修正方向是強化貨棧管理、提高罰則，不過其中針對連續處罰卻未改正情況，現行法規是「得」處罰，有立委認為應改為「應」處罰，以遏止業者不斷違規，但財政部認為法律體例應一致，也應保留行政機關裁量權。最後相關條文保留黨團協商。

為明確規範轉運、轉口貨物的通關、申報及管理，強化貨棧等管理，財政部提出關稅法修法草案，將貨棧及貨櫃集散站業者違反相關規定的罰鍰，從原本3萬元一舉提高至300萬元。

今日財委會審查過程當中，國民黨立委賴士葆指出，關稅法相關裁罰條文，對於已處罰三次仍未改正的業者給予加重處罰，在法律上用語竟然是用「得」（可以），而不是應（應該），他表示，既已罰了三次，業者還再犯，不應該再給予裁量空間，也避免業者來關說，認為相關涉及條文應該都從「得」改為「應」。

法務部表示，對於法律用語要用得還是應，基本上是尊重行政機關，多數機關都會希望保留行政裁量權；關務署則表示，基於法律體例一致，仍希望維持原條文。

由於討論到最後仍無共識，召委鍾佳濱最後表示，相關條文保留黨團協商。

此外民進黨立委林楚茵臨時提案，希望關務署評估公告報關業者「黑名單」，讓納稅人可以選擇。關務署長謝鈴媛對此則表示，公告名單恐涉及修法，必須審慎評估，但承諾會在兩個月內提出可行性報告給立委。

另外立法院今日也審查《海關進口稅則》修正草案，主要是為了履行台貝（貝里斯）、 台巴（巴拉圭）經濟合作協定及台宏（宏都拉斯）自由貿易協定的關稅減讓承諾，此案則依據行政院版本通過。