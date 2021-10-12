綜所稅扣除額將調整 會計師：雙薪頂客族減稅1400元

因應物價上漲，可能牽動明年報稅免稅額調整，安永聯合會計師事務所今（12）日提供試算，以稅率5%的雙薪頂客族來說，大約可以省稅1,400元。

為反映物價指數成長，綜所稅部分扣除額及免稅額將隨之變動，安永稅務服務部執業會計師楊建華指出，明年綜所稅申報時，共有免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額、課稅級距等四個項目可能調整。

楊建華表示，預期調整的項目中，標準扣除額可能會從現行12萬元，調整到12.4萬元，若是有配偶者，則從現行24萬元調高到24.8萬元；薪資所得扣除額，則可能從20萬元調高到20.6萬元。

另外，在課稅級距方面，楊建華預估，適用5%稅率最低級距的範圍，可能從現行54萬元，調整到年收56萬元以下的家戶。

具體而言，楊建華指出，若以稅率5%的雙薪頂客族來說，大約可以省稅1,400元，若是稅率12%，則可以多省3,360元。

若還有另外撫養親屬，楊建華試算，一名撫養親屬可以增加4,000元的免稅額，70歲以上親屬則能增加6,000元，以5%的稅率換算，可以分別省稅200跟300元。