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台南房價持續上揚 黃偉哲：嚴格查察打炒房

中央社 / 台南7日電

台南市房價持續上揚，台南市政府擬提高非自住房屋稅率抑制炒房，台南市長黃偉哲今天表示，市府會密切注意房地產供需，積極建置社會住宅，並嚴格查察打炒房。

黃偉哲今天透過新聞稿表示，台南因工商發展及關鍵廠商進駐南科，房地產交易量持續增加，他希望房價跟量不要齊揚，最好是量增加，價不要漲太多。

黃偉哲表示，台南房地產價格基期雖較低，但市府仍會密切注意房地產供需，積極建置社會住宅，並嚴格查察打炒房，實現居住正義的目標。

台南市政府財政稅務局表示，台南近年來房地產上漲，主因是市府推動各項市政建設，因應社會及經濟發展需求，透過公共設施改善，提高土地利用價值，同時吸引大型企業投資，增加就業機會，進而促使房地產市場交易活絡。

財政稅務局人員說，台南今年第3季建物買賣移轉6640戶，較第2季減少16%，比去年同期增加4.42%，六都中買賣數量僅略多於台北市的6371戶，房產交易量不及其他縣市，市府希望台南房市健全化發展。

台南市政府市政會議9月24日通過「台南市房屋稅徵收率自治條例」修正草案，將非自住房屋稅率從1.5%提高到2.4%及3.6%，以抑制炒房。

根據修正草案，對在台南市持有非自住用房屋者採差別稅率，持有5戶以下每戶按2.4%課徵房屋稅，6戶以上每戶按3.6%課徵房屋稅，但須經台南市議會審議通過。

依台南市110年度房屋稅應稅人數56萬人計算，只有6%受到較大影響，約3萬3000人；適用最高稅率3.6%的僅占0.08%，只有400多人。

台南 房地產 黃偉哲

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