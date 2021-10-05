大查稅來了！ 財政部首度啟動多屋族租金所得查稅專案

囤房族注意了！財政部賦稅署長許慈美今（5）日表示，自即日起至明年3月間，將展開「個人間租賃所得專案查核作業計畫」，首波針對擁有十戶以上非自住住家的1,700餘人，都會發出輔導函，若發現有漏報所得，將會要求補稅甚至處罰。

財政部表示，日前國稅局查獲納稅義務人持有多戶房屋，僅一戶設籍供自住使用，初步研判部分可能有出租情形，經深入查核，查獲有多戶房屋隔間出租收取租金，未依法報繳綜合所得稅，5年遭補稅及罰鍰共約新臺幣(下同)50萬元。

財政部說明，我國綜合所得稅採自動申報制，個人出租房屋收取租金，應依所得稅法第14條第1項第5類規定列報租賃所得，亦即以全年租賃收入減除必要損耗及費用後之餘額為所得額，併入當年度綜合所得總額向稽徵機關辦理結算申報。納稅義務人於計算租賃所得時，如能提具必要損耗及費用確實證明文件者，可於申報時舉證核實減除，常見之必要費用有修繕費、房屋稅、地價稅等；如未能提出相關憑證者，則按租賃收入43%計算必要損耗及費用。納稅義務人倘未依規定申報，經稽徵機關查獲有短漏報租賃所得者，將依規定補稅並裁處罰鍰。

財政部進一步說明，為協助社會住宅政策推動，住宅法第15條及第23條規定，個人將房屋出租予接受政府租金補貼者或提供社會住宅使用者之租金收入，每屋每月租金收入在1萬元限額內，免納綜合所得稅，其中住宅法第23條供社會住宅使用超過前開免稅限額之租金所得，如未能提出相關憑證者，得按租賃收入60%計算必要損耗及費用；為進一步鼓勵房東將住宅出租予弱勢族群及參與社會住宅包租代管政策之推動，110年6月9日修正前開規定，將租金收入免稅額度由1萬元提高至1萬5千元。

財政部呼籲，持有多屋之納稅義務人以往年度有出租房屋收取租金者，請自行檢視是否依規定申報租賃所得，如發現有短漏報所得，請儘速向戶籍所在地國稅局自動補申報並補繳稅款及加計利息，只要在未經檢舉或未經稽徵機關指定之調查人員進行調查前完成補報及補繳稅款並加計利息，即可依稅捐稽徵法第48條之1規定免予處罰。如有相關申報疑義，可撥打各地區國稅局服務電話(免費服務電話0800-000-321)或向所在地國稅局洽詢。