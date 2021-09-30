三大領域促參商機座談會 10月登場

財政部今（30）日表示，為積極推動長期照顧機構、環保與能源等三大重點公共建設促參案，擬訂今年10月5日、10月14日二場主題式促參商機座談會，採實體與線上直播方式併行，以加強媒合及交流民間投資意見，歡迎國內外民間業者踴躍參加。

財政部表示，2場次座談會預計研討13件長期照顧及五件環境與能源促參案，出於防疫考量，規畫採實體及線上直播併行，欲出席實體會議者，可以先到財政部民間參與公共建設資訊點選「教育訓練活動資訊」報名，亦可透過「促參i MAP」的線上直播，參與及交流意見，歡迎踴躍參加。

「促參i MAP」是財政部推出的招商地圖網，彙整今年下半年至明年上半年公告招商的促參案源，以綠能、再生水、電業設施三大領域為大宗，為促成公私協力合作，加強媒合民間投資該等重點公共建設，儘早提供公共服務，舉辦主題式座談會，由主辦機關簡報商機，並邀請各中央目的事業主管機關擔任貴賓，說明政策方向。

財政部表示，透過機關與業者互動交流，希望規劃內容貼近市場需求，提高招商成功率，另外也將在「促參i MAP」網站上刻辦理填問卷送禮券活動，填寫時間至今年10月8日上午9時30分截止，歡迎各界踴躍上網填寫寶貴意見。