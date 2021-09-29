快訊

替安倍晉三擋酒一戰成名！岸田文雄因好酒量救了台日關係

聽新聞
test
0:00 / 0:00

配合五倍券商機 明年雲端發票研議增加獎項

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導
振興五倍券政策即將上路，財政部今（29）日表示，為鼓勵消費、帶動雲端發票使用率成長，將依據明年度統一發票給獎經費預算，研議於明年上半年，增加雲端發票專屬獎組數的可行性。 聯合報系資料照片／記者胡經周攝影
振興五倍券政策即將上路，財政部今（29）日表示，為鼓勵消費、帶動雲端發票使用率成長，將依據明年度統一發票給獎經費預算，研議於明年上半年，增加雲端發票專屬獎組數的可行性。 聯合報系資料照片／記者胡經周攝影

振興五倍券政策即將上路，財政部今（29）日表示，為鼓勵消費、帶動雲端發票使用率成長，將依據明年度統一發票給獎經費預算，研議於明年上半年，增加雲端發票專屬獎組數的可行性。

財政部表示，依《加值型及非加值型營業稅法》第58條規定，統一發票給獎及推行經費，由全年營業稅收入總額提出3%支應。

為提升民眾消費時索取雲端發票之意願，財政部表示，從今年1-2月期開始，雲端發票專屬百萬元獎，已經由15組增為30組；2,000元雲端專屬獎，也從1.5萬組增加到1.6萬組；500元雲端專屬獎，也從自3-4月期開始，由60萬組增為100萬組。

財政部表示，到了今年下半年，從7-8月期開始，除了上述獎項之外，還增開了800元雲端專屬獎十萬組，各類雲端專屬獎加碼後，直到今年底之前，增開獎項的經費空間比較吃緊。

因此對於外界期待響應五倍券商機，財政部表示，將研議於明年上半年，增加雲端發票專屬獎組數的可行性，呼籲民眾善用數位綁定、將發票存入雲端，享受更大中獎機會。

雲端 財政部 營業稅

延伸閱讀

拚五倍券商機 桃園百貨業推5千變8千5

振興五倍券將上路 飯店餐飲業祭好康搶商機

搶五倍券商機 彰化與PChome合推「彰化優鮮」直送專區

促進消費 財部研議：五倍券消費取得的雲端發票獎加碼

相關新聞

配合五倍券商機 明年雲端發票研議增加獎項

振興五倍券政策即將上路，財政部今（29）日表示，為鼓勵消費、帶動雲端發票使用率成長，將依據明年度統一發票給獎經費預算，研...

建商籲年輕人首購抵稅 財長痛斥建商不道德

興富發集團總裁鄭欽天建議，應針對年輕人買房，給予減稅鼓勵，以實質幫助年輕人。對於鄭欽天的說法，立委高嘉瑜今天問財政部長蘇...

財長蘇建榮：不希望當沖降稅一直延長

財政部長蘇建榮今天赴立法院財委會進行業務報告，針對當沖降稅政策，蘇建榮會前受訪表示，與金管會等部會溝通後，已達成當沖稅率...

防堵貨物冒名報關 預報關機制三階段推動

為防堵快遞貨物冒名報關，財政部預計推動「預報關機制」，關務署昨（28）日表示將分三階段推動，第一階段將先針對高風險貨物，...

共有土地繳稅 有眉角

地價稅即將於一個月後開徵，彰化縣地方稅務局提醒，對於剛繼承到多人共有土地的家庭而言，收到稅單時要注意，稅務局只會向其中一...

陸經濟特區稅事 台商當心

中國大陸陸續推出橫琴、前海、大灣區、海南等區域性經濟特區，讓各地所得稅率產生差異，資誠聯合會計師事務所昨（28）日提醒，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。