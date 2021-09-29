配合五倍券商機 明年雲端發票研議增加獎項

振興五倍券政策即將上路，財政部今（29）日表示，為鼓勵消費、帶動雲端發票使用率成長，將依據明年度統一發票給獎經費預算，研議於明年上半年，增加雲端發票專屬獎組數的可行性。

財政部表示，依《加值型及非加值型營業稅法》第58條規定，統一發票給獎及推行經費，由全年營業稅收入總額提出3%支應。

為提升民眾消費時索取雲端發票之意願，財政部表示，從今年1-2月期開始，雲端發票專屬百萬元獎，已經由15組增為30組；2,000元雲端專屬獎，也從1.5萬組增加到1.6萬組；500元雲端專屬獎，也從自3-4月期開始，由60萬組增為100萬組。

財政部表示，到了今年下半年，從7-8月期開始，除了上述獎項之外，還增開了800元雲端專屬獎十萬組，各類雲端專屬獎加碼後，直到今年底之前，增開獎項的經費空間比較吃緊。

因此對於外界期待響應五倍券商機，財政部表示，將研議於明年上半年，增加雲端發票專屬獎組數的可行性，呼籲民眾善用數位綁定、將發票存入雲端，享受更大中獎機會。