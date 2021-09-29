建商籲年輕人首購抵稅 財長痛斥建商不道德

興富發集團總裁鄭欽天建議，應針對年輕人買房，給予減稅鼓勵，以實質幫助年輕人。對於鄭欽天的說法，立委高嘉瑜今天問財政部長蘇建榮的看法，蘇建榮痛斥，建商房地產賺飽飽，享有政府推動公共建設及服務的好處，卻鼓吹不要繳稅，是不道德的事情。

立法院財政委員會今天邀財政部長蘇建榮業務報告。高嘉瑜指出，房地合一打房2.0打房無效，房價不降反升，多久之後會重新檢討？

蘇建榮表示，此次房價上漲主要是成本面的因素，房地合一稅2.0剛上路，至少要半年後才能檢討有沒有效。高嘉瑜認為，財政部應該要設定底線跟條件，不要半年後還要重新討論，現在大家都在搶房子，投資客因為有房地合一稅，所以要拉高價差，導致房價高漲但無法抑制囤房炒房。

鄭欽天說，政策打房加稅，房價並不會因此下跌，對協助年輕人買房沒有實質幫助。他認為政府應該讓年輕人買第一戶的購屋款、利息，可抵扣當年度「應納稅額」，貸款利率則降到0.5％，協助減輕負擔，這樣才有實質意義，否則打房加稅，最終一定轉嫁到房價、房租上。蘇建榮則表示非常不認同鄭欽天的說法。

立委曾銘宗問，房價持續上漲怎麼辦？蘇建榮說，房價上漲的因素很多，此次是成本面的因素比較高，主要是因需求增加而營建成本上漲，房地合一稅的目的是要打擊短期投機需求，半年內觀察比較能看出效果。

曾銘宗追問，如果效果不大怎麼辦，財政部是不是「沒步了」？蘇建榮說，要有各種不同的政策，如央行不動產信用管制等，財政部會跟行政院房市健全小組討論，稅制是整體房市健全政策的一環，還有一些非租稅的政策可以用，會跟整體政策來搭配。