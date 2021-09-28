台商進駐大陸經濟特區 資誠：當心業務重組稅務查核
中國大陸陸續推出橫琴、前海、大灣區、海南等區域性經濟特區，讓各地所得稅率產生差異，資誠聯合會計師事務所今（28）日提醒，未來台商在大陸境內跨區域的企業重組、業務重組行為，可能會成為稅務機關查核重點。
資誠兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅表示，上述幾個地區近期更新租稅政策，延續獎勵特定產業，企業所得稅可適用15%優惠稅率，以橫琴為例，即是給予科技、中醫、會展、金融等產業優惠。
徐丞毅表示，大陸這幾個區域性經濟特區，有點類似40年前的深圳發展，不只給予租稅優惠，還強調其試點放寬物流、人流與金流管制，部分租稅方案更讓當地台商的個人所得稅，實質稅率降至15%水準。
因應優沃的租稅條件，徐丞毅分析，區域性經濟特區影響了台商在大陸境內的布局，為了享受租稅優惠，部分台商調整既有大陸事業體的功能業務、人員編組，重新改寫以滿足經濟特區的規範。
徐丞毅表示，這讓台商在大陸的營業據點，將會跨及二地，甚至三地以上，雖然過往境內關聯交易，不是大陸移轉訂價查核的重點，但隨著經濟特區增加，大陸境內已經存在所得稅率差異，未來稅務機關很可能盯上企業業務重組，對其合理性的查核，只會越來越嚴格。
目前大陸提供的優惠政策，多採用「自行判別、申報享受、留存備查」的模式，徐丞毅提醒當地台商，租稅優惠雖然取得方便，稅務機關卻可能透過大數據查核，抓出不符規定的企業、人員，台商務必留意當地配置的合規性。
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