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防冒名報關！ 海關將分三階段推動預報關

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導

為防堵快遞貨物冒名報關，財政部預計推動「預報關機制」，關務署今（28）日表示將分三階段推動，第一階段將先針對高風險貨物，預計年底前實施；第二階段則開放進口民眾自選適用預報關；第三階段則會再視成效及貨量控制狀況，滾動檢討擴大範圍。

所謂的「預報關機制」，是要求報關業者，當貨物還在境外時，就預先做好身分驗證，進口人可較早收到EZ WAY APP的推播訊息，在進口人確認回復後，才能讓貨物放行，目的是為了避免民眾被冒名報關。

關務署官員表示，預報關機制初步規畫將分三階段推動，首先在今年底前，將先針對高風險貨物實施，例如像異常大量進口，或民眾曾回報被當作人頭等情形，會建立一份「黑名單」，年底前就會要求報關行，須預先做完身分驗證機制後，才能放行。

第二階段，將會在系統內開放讓進口人自行選擇，是否要針對以自己名義進口的快遞貨物，在經過本人確認回復後，再讓海關放行，確保自己不會被冒名報關。官員表示，這部分預計會第一階段高風險貨物試辦兩、三個月後，再視情況導入。

最後第三階段，則是會再視貨量控制狀況及實施成效，慢慢擴大適用範圍，並滾動檢討。

官員表示，預報關機制相關系統修改，大概在今年3、4月左右就已做好準備，只不過後來發生新冠疫情、非洲豬瘟等問題，導致與業者的協調進度暫緩，接下來就等適當時機，預計年底前就會先針對高風險貨物啟動預報關機制。

截至8月底，實名認證EZ WAY APP註冊人數約350萬人，針對未辦理實名認證或報關業者未檢附報關委任文件者，第一次會先給予黃牌警告，貨物仍會放行；要到第二次同位收貨人仍未辦理時，才會發出「紅牌」，不予收單。

官員表示，目前仍會維持「黃牌」機制，給予一次機會，未來則會滾動式檢討，待EZ WAY註冊人數達到九成或更多時，才會考慮取消黃牌機制。

APP 疫情 黑名單 海關

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