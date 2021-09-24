從三倍券看五倍券效益 學者：限時、限綁效果才好

五倍券發放是近期國人關注焦點，中經院院長張傳章研究發現，三倍券確有效益，但有其天時地利人和，建議五倍券發放要限時、限綁效果才會好。商研院董事長許添財表示，振興不是紓困，發券才可達成政策目的，幫助需幫助的產業，建議五倍券一定要「精準行銷」，不要只是湊熱鬧。

台灣金融研訓院院長黃崇哲則說，五倍券和三倍券最大的不同是大力推動數位化，讓金融消費結合智能發展，也許五倍券的實施經驗，可以是未來央行發行數位貨幣前身，是央行發行數位貨幣的經驗嘗試。

台灣金融研訓院、台灣經濟學會、台灣公共議題研究協會、公共經濟研究中心與台灣研究中心今天舉辦一場「從三倍看五倍券效益」研討會，邀請台灣經濟學會理事長王泓仁、台灣金融研訓院院長黃崇哲、中經院院長張傳章、商研院董事長許添財、政大創新國際學院副院長連賢明、會經濟展處處長吳明意、台大經濟系副教授蔡宜展等專家學者，共同來分享研究。

張傳章分享「三倍券之經濟評估」，他表示，台灣去年推出三倍券，經過評估發現，花一千領三千的方式確實可誘使消費者使用三倍券振興經濟；三倍券有天時地利人和，疫情獲得控制、暑假以及邊境管制無法出國；根據總體實證結果估算，對國內實質GDP的助益介於463.3至1015.7億元，經濟成長率增加0.24至0.53個百分點。

就產業關聯模擬結果觀察，張傳章表示，三倍對服務業有明顯注，以批發與零售專業、科學及術服務、飲、農產品、教育、金融服務等內產業之效益最為明顯。

許添財表示，從商業服務業市場結構與實務運作的觀點來看，當期刺激消費可以刺激當期的經濟成長，紓困應該最快的速度給現金，但因應疫情要振興經濟就不一樣，給現金儲蓄、替代消費的比率會高，發券才能精準振興，達到特定政策目的，不能因為怕麻煩、要省事而給現金，發現金民眾滿意度會提高但對無法幫助受困產業。

許添財建議，政府應該針對不同業者，依據相關的消費動機理論分類，進行受眾分析，用現代商業科技搭配五倍券的發行，採精準行銷，吸引不同所得水準與消費動機者來購買，更可利用社群平台互動，廣召各方潜在消費者來店或線上交易。

台大研究中心主任連賢明採用財政部2019-2020年的每日電子發票資料，以2020年為實

驗組，2019年為對照組，針對疫情期間受損程度最高的幾項內需產業，如綜合零售業和餐飲等產業來探討「振興倍券放後的經濟益。研究發現，

三倍券實施後綜合零售業及餐飲業的每週平均銷售額明顯增加，推算因發放三倍劵所帶動的新增消費分別為228億及91億元，顯示三倍券帶動至少300億的新增消費。採用事件研究法發現，三倍券政策的效果顯著持續約6周，三倍券短期內具備促進消費的效果。