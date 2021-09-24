快訊

奇蹟！西班牙火山爆發 災區120棟房全毀只有它屹立不搖

iPhone 13開賣 頭香「神小姐」瘋排9天現賺近2萬3000元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

你還沒對獎嗎？ 統一發票千萬獎還有2張未領

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
發票兌獎示意圖。圖／聯合報系資料照片
發票兌獎示意圖。圖／聯合報系資料照片

今年7、8月統一發票即將於周六（25日）開獎，但5、6月千萬特別獎中獎發票還有2張無人兌領，200萬特獎發票也還有1張未兌領。2張未兌領的千萬大獎發票都由便利超商開出，1張在新北市蘆洲的全家超商，另1張在高雄岡山的統一超商，提醒得主快找出發票，在兌領期限內領獎。

根據財政部公布的5、6月期統一發票中獎清冊，千萬元特別獎共開出12張、200萬元特獎也開出12張。千萬大獎大部分消費內容都是食品、飲品、菸品及酒品，也有一筆是Uber Eats 外送費，疫情宅在家也中千萬大獎。

目前12張千萬特別獎中，還有2張未兌領，一張開在新北市蘆洲水湳里的全家超商，消費90元的菸品，另一張是在高雄市岡山區統一超商柳橋門市購買共282元的零食、飲料及CITY CAFE冰咖啡。200萬元未兌領的發票則是開在高雄左營的全聯超市，消費內容是158元的食品。5、6月期統一發票領獎期限至11月5日。

財政部賦稅署表示，近來發現有未經合法授權的網站提供民眾下載財政部統一發票兌獎APP，為避免民眾個人資料遭不明網站竊取之風險，賦稅署呼籲民眾務必自財政部合法授權上架的官方軟體商店（App Store或Google Play）下載，以保護個人資料安全。

賦稅署進一步說明，財政部自108年起實施統一發票兌獎多元服務措施，提供財政部兌獎APP供民眾下載使用，該APP功能完整、操作簡單，可讓民眾從消費索取發票到發票儲存、歸戶、捐贈及兌領獎全程無紙化，普遍受到好評，愈來愈多民眾使用財政部兌獎APP，目前已超過340萬人次下載，歡迎民眾多加利用。

財政部 統一超商 統一發票

延伸閱讀

宅經濟蓬勃發展 營業車牌照稅開徵數增

運動門票免稅 範圍擴大

不滿嚴查！報關行業者暴打台北關關員 檢方火速起訴

宣導汽燃費趣味化 蘆洲監理站變身可愛公鹿人

相關新聞

你還沒對獎嗎？ 統一發票千萬獎還有2張未領

今年7、8月統一發票即將於周六（25日）開獎，但5、6月千萬特別獎中獎發票還有2張無人兌領，200萬特獎發票也還有1張未...

保障原所有權人權益 徵收土地使用每年須公告

行政院昨（23）日於院會修正通過《土地法》，未來地政機關應每年主動通知、公告被徵收土地的使用情形，以保障被徵收土地的原所...

宅經濟蓬勃發展 營業車牌照稅開徵數增

今年下期營業用車輛使用牌照稅將於10月開徵，繳納期間至11月1日。財政部昨（23）日指出，今年開徵輛數25.8萬輛，年增...

預先訂價協議 防追稅利器

跨國企業集團內部交易，特別容易被國稅局盯上，安永聯合會計師事務所建議，若要避免日後追稅風險，建議採取預先訂價協議（APA...

運動門票免稅 範圍擴大

力挺體育，教育部、財政部近期修正相關辦法，將舉辦運動賽事、活動門票可免徵營業稅的運動團體適用範圍，擴及到「公益社團法人」...

欠稅大戶財產解凍 可由親友提供擔保

跟欠稅大戶鬥智，政府招術也不少，北區國稅局表示，已經被凍結財產的欠稅大戶，如果可以找到家人、朋友等第三人，為其提供相當程...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。