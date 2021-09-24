你還沒對獎嗎？ 統一發票千萬獎還有2張未領

今年7、8月統一發票即將於周六（25日）開獎，但5、6月千萬特別獎中獎發票還有2張無人兌領，200萬特獎發票也還有1張未兌領。2張未兌領的千萬大獎發票都由便利超商開出，1張在新北市蘆洲的全家超商，另1張在高雄岡山的統一超商，提醒得主快找出發票，在兌領期限內領獎。

根據財政部公布的5、6月期統一發票中獎清冊，千萬元特別獎共開出12張、200萬元特獎也開出12張。千萬大獎大部分消費內容都是食品、飲品、菸品及酒品，也有一筆是Uber Eats 外送費，疫情宅在家也中千萬大獎。

目前12張千萬特別獎中，還有2張未兌領，一張開在新北市蘆洲水湳里的全家超商，消費90元的菸品，另一張是在高雄市岡山區統一超商柳橋門市購買共282元的零食、飲料及CITY CAFE冰咖啡。200萬元未兌領的發票則是開在高雄左營的全聯超市，消費內容是158元的食品。5、6月期統一發票領獎期限至11月5日。

財政部賦稅署表示，近來發現有未經合法授權的網站提供民眾下載財政部統一發票兌獎APP，為避免民眾個人資料遭不明網站竊取之風險，賦稅署呼籲民眾務必自財政部合法授權上架的官方軟體商店（App Store或Google Play）下載，以保護個人資料安全。

賦稅署進一步說明，財政部自108年起實施統一發票兌獎多元服務措施，提供財政部兌獎APP供民眾下載使用，該APP功能完整、操作簡單，可讓民眾從消費索取發票到發票儲存、歸戶、捐贈及兌領獎全程無紙化，普遍受到好評，愈來愈多民眾使用財政部兌獎APP，目前已超過340萬人次下載，歡迎民眾多加利用。