CFC即將上路 會計師：當心追繳贈與稅

安侯建業聯合會計師事務所今（23）日指出，受控外國公司條款（CFC）即將上路，建議與子女共同持有境外公司的台商，要趁現在開始檢視，確認子女的持股狀態，是否涉及未申報的贈與稅，及早主動因應，以免未來國稅局查上門來。

安侯建業稅務投資部會計師吳能吉表示，實務上境外公司與股東間之資金往來調度混雜，而因過去稅局查核境外公司不易，因此，大部分的台商也不會特地釐清境外資金匯出是否涉及漏稅。

殊不知，當《所得稅法》第43-3條，也就是CFC條款實施後，再加上我國陸續與其他國家簽訂稅務用途資訊交換（CRS）協議，吳能吉表示，現在國稅局已經可掌握台商在境外地區（如澳洲、日本和英國地區）的銀行帳戶資訊。

吳能吉表示，在CFC制度申報應備文件之一，是經會計師簽證的CFC財務報表，這部分對持有境外公司的個人，更是面臨很大的考驗。

在實務上，吳能吉表示，許多台商個人持有境外公司，並沒有記帳的習慣，因此，境外公司資金往來情形，與帳務表達能否合理，足以讓簽證會計師可以接受，並出具CFC公司財務報表的簽證報告，當然也備受挑戰，建議在法令實施前，盡早釐清境外公司資金的來源、性質、核課期間等可能的稅務議題。

舉例來說，吳能吉表示，個人及其子女共同持有境外公司，子女的股份是否有涉及贈與稅，這就是要提早確認、準備因應的議題，勝於事後的查核和說明，始能降低可能發生之稅務風險。

吳能吉表示，就財政部統計目前取得國人在境外帳戶資訊計130,478筆，金額約計1兆8,077億元；如再配合CFC施行，台商所持有海外公司的資訊也會日趨透明，將可能會暴露潛在之稅務風險。