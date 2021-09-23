宅經濟發威 下期牌照稅開徵輛數、稅額雙雙成長

今年下期營業用車輛使用牌照稅將於10月開徵，繳納期間至11月1日。財政部今（23）日指出，今年開徵輛數25.8萬輛，年增2.44%，稅額成長到11.4億元，年增2.28%，原因可能是新冠疫情下宅經濟蓬勃，導致物流、貨運小貨車增加。

使用牌照稅每年開徵兩次，自用車是在4月開徵，營業用車則分為上下期，上期在4月、下期於10月開徵。財政部表示，近期各地方稽徵機關會將繳款書郵寄出去，如果沒有收到或對稅額有疑問，可再洽稽徵機關。

高雄市稅捐稽徵處處長黃惠玲表示，今年開徵的營業用車輛數較去年同期成長6,000餘輛，其中以小貨車增加最多，推測可能是與宅經濟發展有關，帶動物流、貨運小貨車成長。

若觀察六都，以台北市開徵輛數年增4,064輛最多，成長率約3.55%，可能是因為多數物流、貨運車輛設籍在台北市；另外台南市開徵輛數則年增1,654輛，年增8.46%，推測應是受到南部科學工業園區發展帶動，使對貨車需求增加。

財政部表示，納稅人有多元方式繳稅，除了可線上查繳稅款，稅額3萬元以下者也可在便利商店繳納，或透過有開辦繳稅服務的行動支付工具，呼籲民眾可多用網路代替馬路，避免群聚染疫風險。

此外，納稅人如果受疫情影響，無法在規定期間內繳清稅捐，可申請延分期繳稅。