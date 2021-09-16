快訊

龍劭華女兒首發聲！痛揭「神秘預兆」崩潰：可不可以告訴我你沒事了

核子潛艦給澳洲：美英澳「三國同盟」的中國包圍網

聽新聞
test
0:00 / 0:00

買賣農地免課稅？ 搞錯這點他獲利300萬結果倒賠

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
農地買賣眉角不少。記者游智文／攝影
農地買賣眉角不少。記者游智文／攝影

農地買賣不在房地合一稅的課徵範圍，不少投資人轉而投資農地，專業地政士說，農地買賣眉角不少，搞錯一步，可能由賺轉賠。

近日就有一例，嘉義地區從事不動產稅務規劃的地政士蔡岳臻表示，一位李姓民眾聽說農地買賣，不用課徵土地增值稅，而且也不用繳房地合一稅，因此在106年以1500萬元買入一筆農地，並將農地闢建為停車場使用。

收租約四年後，日前有一位投資人看中該停車場收益，以1800萬元購買，雙方並於110年5月完成簽約。

李姓民眾原本興高采烈，以為收了四年租，還賺到300萬元，真是好投資，沒想到，稅務人員找上門，課徵土地增值稅250萬元。

李一頭霧水，農地出售不是不用課土增稅？即使要課，他才持有四年，1500萬元農地就要課250萬，是不是算錯了?

蔡岳臻表示，農地買賣必須要農地農用，才能免徵土地增值稅。李姓民眾於106年取得農地時，前地主因能取得農用證明，因此能依《土地稅法》第39條之2第1項規定，「作農業使用之農業用地，移轉與自然人時，得申請不課徵土地增值稅。」

但李用來作停車場，無法取得農用證明，無法申請免課徵土地增值稅，而他出售土地的土增稅，必須加計前手地主的持有時間的土地漲價總額，因次才會被核課250萬元的土增稅。

由於李未能取得農用證明，等於一般土地買賣，獲利300萬部分就屬於房地合一稅課徵範圍，因持有四年，稅率20%，約60萬元。

也就是李先生原本計畫能賺300萬元，但是在繳納土地增值稅250萬元及房地合一稅60萬元後，反而是賠錢。

蔡岳臻表示，想投資農地的人，一定要注意農地要能取得「農業用地作農業使用證明」才能申請免納土增稅，以及不列入房地合一稅課稅範圍。違反作農業使用而遭稅務機關註記，即便後來回復作農業使用，日後再行出售移轉他人也可能無法申請免納土增稅。

延伸閱讀

台積效應 楠梓土地標出雙高

房地產開發投資 增速回落到10.9%

17億元蓋原民電視台落腳桃園 土地租賃案在爭議中通過

高市第3季標售開發區土地搶得凶 96封投標創新高

相關新聞

一字之差攸關國安問題！新版生醫產業條例惹批評 3理由點破學者盲點

為打造生技業的台積電，行政院院會日前通過新版的「生技醫藥產業發展條例」草案，除了延續即將於年底落日的舊版生藥條例，新版還會將生技代工業(CDMO)首度納入租稅優惠適用範圍。行政院已和立院民進黨團完成協商，力拼在年底前三讀通過，讓生技業的租稅優惠可以無縫接軌再延續十年。

買賣農地免課稅？ 搞錯這點他獲利300萬結果倒賠

農地買賣不在房地合一稅的課徵範圍，不少投資人轉而投資農地，專業地政士說，農地買賣眉角不少，搞錯一步，可能由賺轉賠。

黃天牧：權證避險降稅 有必要

金管會支持權證避險降稅。金管會主委黃天牧昨（15）日表示，權證避險降稅性質是「責任性的避險」，結構上與一般交易不同，稅制...

賀鳴珩：避險降稅 盼年底過關

券商公會理事長賀鳴珩昨（15）日指出，發行券商今年前七月因應權證避險衍生的證交稅約14億元，比權證業務獲利還多，期盼歷經...

入股生技公司鬆綁 有利產學合作

新版生技條例出爐，有利產學合作發展，安侯建業聯合會計師事務所指出，草案鬆綁學界人士入股生技公司的大門，藉由明確化適用對象...

生技條例大翻修 兩大亮點

行政院日前通過《生技醫藥產業發展條例》修正案，安侯建業聯合會計師事務所昨（15）日指出，本次修正有二大亮點，首度將受託開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。