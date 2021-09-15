陸查稅不只罰錢 資誠：恐影響信用紀錄

近來中國大陸查稅動作頻繁，資誠聯合會計師事務所今（15）日提醒，大陸的查稅行動，不只帶來補稅加罰，還會進一步影響企業與個人的信用紀錄，對於未來個人擔任高管、新設公司或投融資，將會有一定程度的限制，高資產族群務必留意。

資誠兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅表示，高收入者的所得來源，多為經營所得、投資所得與財產交易所得，大陸近期修法後，包括個人境外的財產轉讓、受控外國企業與關係人交易等，都有所補強，大陸國家稅務總局更指示加強對稅務的大數據分析，確保對高收入者擁有的股權、房產、理財產品等外部資訊，能共享互聯，近來亦有不少大規模查稅的新聞。

徐丞毅表示，稅務機關透過大數據查核高收入者的案例不少，但大多未公開。過去曾有台商將個人持有的房產作為台幹宿舍，遭稅務稽查補繳租賃所得的案例。

徐丞毅指出，透過人頭或公司高管設立私帳戶，用來支付個人佣金，甚至是收取公司不合法資金，最後被對方舉報的稽查案例，也時有所聞，這些案例除了被舉報的情形外，也可能是稅務稽查公司端時，順藤摸瓜查核到高所收入股東。

徐丞毅強調，高所得台商透過企業或個人私帳戶調撥資金，切勿心存僥倖，雖然目前在銀行辦理大額資金存取，只要依規定登記相關資訊即可轉帳，但銀行端針對大額資金，若認為有洗錢、資恐甚至是逃稅疑慮，仍會舉報給稅局與警察機關。

徐丞毅建議，台商應重新評估個人可動用的公私資金帳戶風險，並立即處理高風險帳戶；調整交易模式，以減少在大陸境內支付佣金的交易，建立境內財產的保全機制，增加未來可在海外處分的機會。