國稅局盯移轉訂價 連番查帳機率增

觀察近年移轉訂價查核趨勢，勤業眾信聯合會計師事務所今（15）日指出，我國國稅局近來越發重視舊案定期追蹤，提醒跨國企業留意趨勢變化，即便前幾年曾接受選案查核，後續年度仍可能被視為高風險個案，進行多次查核。

勤業眾信分析近五年移轉訂價專案審查的案件樣態，會計師張宗銘表示，過去國稅局比較著在擴大選案，增加查核的廣度；然而近年卻有更重視「質」的趨勢，不只是定期追蹤過去已被選為專案審查的案件，只要符合選案標準，後續年度依然可能再度成為查核目標。

針對跨國企業集團移轉訂價，張宗銘指出，國稅局有分為專案查核、例行選案查核，透過統計資料發現，有不少跨國集團在過去五年內，都遭選案查核二次以上，甚至有少數被查核更多次案例。

張宗銘推測，原因可能出在國稅局近來增加數位化查核的工具，特別針對跨年度的財務變化較大的集團，如獲利狀況不佳、集團利潤配置失衡，以及與開曼、BVI等境外公司受控交易比重高等跨國集團，很容易成為選案查核的對象。

許多跨國企業生產過程中，一項產品可能涉及多筆受控交易，勤業眾信稅務部副總周宗慶表示，常有企業客戶主張，同一個產品的交易都是有關聯的，因此向國稅局主張要合併測試利潤合理性，但是這項模式也受到挑戰，國稅局可能會認為，與該產品相關的各筆買賣、權利金支付、最終產品銷售利潤等，都要保留一定比例在我國。

張宗銘表示，跨國企業若要避免風險，可能要配合國稅局的角度，及早在內部移轉訂價合約、風險承擔等面向多加描述，以降低遭到調整補稅的風險。