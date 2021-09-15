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營業人開立雲端發票達15% 漏稅可減免處罰

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導
雲端發票占電子發票比率逐年上升。 本報系資料庫
雲端發票占電子發票比率逐年上升。 本報系資料庫

為鼓勵營業人開立雲端發票，財政部今（15）日公告修正減免處罰標準，若短漏報銷項稅額的營業人，符合電子發票占比5%以上、雲端發票占比15%以上、少報銷項稅額占10%以下等三大要件，則可免罰。

若依2020年開立發票情形來看，約有2.4萬家營業人達到標準，有機會受惠。

營業稅法第51條規定，短漏報銷售額、虛報進項稅額等情形，除了補稅外，還可按所漏稅額處五倍以下罰鍰，而為符合比例原則，財政部也訂定減免處罰標準、裁罰倍數參考表等，符合一定條件可減免處罰。

為積極推廣雲端發票，財政部不僅鼓勵民眾多加透過載具存取雲端發票，也從開立發票端著手，針對開立雲端發票達一定比重、少報銷項稅額情節較為輕微的營業人，可減免處罰，並自9月17日生效，尚未確定案件都可適用新規定。

根據新版減免處罰標準及裁倍表，開立電子發票占開立發票總數的5%以上、開立雲端發票占電子發票比率在15%以上，且少報銷項稅額占全部的10%以下，可免予處罰；若電子發票、雲端發票占比都達標，但少報銷項稅額超過10%、但在13%以下，則可適用較輕處罰，可按所漏稅額處0.25倍罰鍰。

賦稅署副署長樓美鐘表示，給予減免處罰的目的是希望鼓勵營業人多多開立雲端發票，雖然處罰可以減免，但如果有漏稅，一樣要補稅。

雲端 電子發票 財政部

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