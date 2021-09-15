國產署都更宅開標 昇陽文薈七搶一順利標脫

財政部國產署今年第五批都更宅今（15）日下午開標，列標八戶，結果僅板橋昇陽文薈一戶吸引七張標單，順利標脫，標脫率12.5%，溢價率約5%，總價不到3,000萬元。其餘列標的六戶都無人投標，以流標收場。

國產署本次推出大安明日博豪宅兩戶、萬華全坤威峰一戶、新店友座臻美三戶、永和勝開大地一戶、板橋昇陽文薈一戶，合計五建案、八戶，今日下午開標結果，僅板橋昇陽文薈標脫。

板橋昇陽文薈這一戶底價2,837萬2,032元，共吸引了七張標單，都是自然人，形成七搶一的局面，與其它無人投標的建案形成強烈對比。其中最高出價到2,982萬2,998元，約加價145萬元得標。

截至目前為止，國產署今年已推出五批都更宅標售。

今年第一批共列標29戶，標脫15戶，標脫率超過五成；第二批標售42戶，則因文山區南方莊園買氣熱絡，最後共33戶標脫，標脫率達78.6%；第三批則是在4月推出、5月開標，共推出20戶，則僅標脫六戶，標脫率約三成；第四批再推出熱賣的南方莊園建案，加上正隆天地，合計共列標44戶，共36戶標脫，標脫率逾八成。

而第五批都更宅標脫率僅12.5%，相較於前幾次標售，買氣較不熱絡。