預售屋實價登錄六漏洞？ 內政部一一回應了

今（12）日媒體報導預售屋實價登錄2.0六大缺失，內政部對此一一澄清說明，在新制施行前已就預售屋換約、解約等問題審慎討論並提出因應對策，並無報導所稱離譜缺失情形。未來，內政部亦將持續蒐集各界建議，並視實務執行情形滾動檢討，期使實價登錄制度更為完備。

報導指出，預售屋實價登錄系統上路一個多月，六大漏洞包括「換約後不需更正資料」、「解約後原登錄資訊不用撤銷」，「建案改名後更名前資料無法銜接、查詢」，「實價1.0、2.0兩大版本無法串接」、「住宅一樓之店面或透天店面行情無法單獨查詢」、「特殊產品交易，如約定專用露臺、庭院等，無特別載明」。

首先，對於換約不須更正資料方面，內政部說明，預售屋交易價格乃由建商與買方雙方約定，買方在簽約後如有轉讓換約予第三人情形，因第三人與建商間的交易價格等條件並無改變，且考量買方與第三人的交易價格中將包含轉讓契約的差價，如納入申報及揭露，反而將墊高異常交易行情，並使實價登錄資訊可能淪為投機哄抬價格的工具，故規定不予申報登錄及揭露。

另為防杜預售屋買方藉由換約轉讓而獲取差價，在今年7月1日施行的房地合一稅新制規定中，已同時將預售屋交易納入新制課稅標的，對於2年內短期交易案件，將可課徵45%之最高稅額。內政部將配合財政部加強嚴查，防杜市場短期投機炒作。

第二，對於預售屋交易解約退戶情形，內政部表示，新制目前已規定業者就解除契約後再次出售的交易案件，應於再次申報成交資訊時一併註明解約情形及對外揭露，各界並得透過建案完整交易資訊，瞭解業者有無利用退戶作價等不當手法操弄交易價格。

同時，地方政府也會密切追蹤及稽查建案申報交易情形，並就疑有異常交易案件即時下架，及依法進行查處。

第三，對於實價登錄新制建案改名情形，內政部表示，也有規定預售屋建案銷售資料如有變更時，應在變更後15日內報請變更備查，因此不會有建案更名後但資訊無法銜接情形。

第四，對於特殊產品，也有規定交易標的如有包含約定專用露臺、庭院、裝潢費等特殊交易情形，必須於實價登錄申報書之備註事項欄特別載明，並會一併對外揭露，報導所提新制漏洞問題，應屬誤解。

第五，新舊版本串接問題，目前實價登錄新舊制344萬筆案件交易資訊，均已提供詳細門牌及地號查詢服務，可供各界串接使用。

第六，針對店面單獨查詢功能，內政部表示，未來將持續蒐集各界建議，例如新增店面價格行情查詢功能等，並配合執行情形滾動檢討，讓登錄登錄制度更為完備精進。

內政部也特別強調，政府將密切關注新制施行後預售屋申報交易情形，並就異常價格案件進行追蹤及查核，如有申報價格不實案件，最高可按戶棟處罰30萬元，或依刑法使公務員登載不實文書罪移送偵查；又業者若有藉由實價登錄制度哄抬影響交易秩序情形，並將依公平交易法查處，最高可處罰2,500萬元，籲請業者勿意圖投機觸法。

內政部表示，預售屋實價登錄2.0新制自今年7月1日順利上路，目前已揭露237件銷售建案資訊、8,596筆成交資訊，提供民眾更為即時完整的預售屋交易資料，受到各界肯定。