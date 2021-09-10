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大量取得小額發票套領獎金 財政部擬不給獎

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

為了防止不當套領發票的行為，財政部今（10）日表示，本周已預告修正《統一發票給獎辦法》第15條，增訂以不合常規方式分散交易、刻意取得大量小額統一發票，將不予給獎規定。

財政部表示，為防杜不法冒領、詐領或套取統一發票中獎獎金，目前的防弊機制，是透過大數據資料庫分析，從營業人稅籍端、統一發票開立申報端，以及異常兌獎人資料等，發掘異常取得統一發票情形，在發票領獎前、領獎期間及領獎後層層把關。

財政部表示，過去查到有以不正當方法套取或冒領獎金的情形，包括虛開無交易事實的發票，或是蒐集網路上中獎人的電子發票截圖等，上述案例經國稅局查獲，便會依現行規定具函追回獎金，並於取得相關不法事證後，移送司法機關究辦。

即便有上述防弊機制存在，財政部表示，現在還是有刻意以大量小額消費來索取發票，藉此套取中獎獎金的情形，但是因為確實有交易事實，因此依現行規定，財政部仍應照實給獎，卻與統一發票給獎、防杜逃漏稅的目的不合，更影響ㄧ般消費者中獎權益。

財政部表示，為維護公平正義，已擬具給獎辦法第15條修正草案，增訂「以不合常規之交易或付款方式，分散取得大量小額統一發票者，不予給獎」相關規定，以維護一般正常交易消費者的權益。

財政部表示，該草案已經在本周辦理預告作業，未來所謂的不合常規交易方式，國稅局將就實際個案狀況查明認定，呼籲消費時盡量以載具索取雲端發票，為環保盡一分心力，但不該以不合常規的方式套領發票獎金。

統一發票 財政部 國稅局

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