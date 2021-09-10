防疫有道 惠譽調升我國主權信用、國家評等上限

惠譽(FitchRatings)今（10）日調升我國長期主權信用評等、國家評等上限，分別調為為「AA」及「AAA」級，財政部表示，雖然經濟不確定性仍高，但長期透過調節防疫物資、資金寬緩及稅務協助、提供投融資方案等措施，財政管理的作為受到肯定。

財政部表示，惠譽肯定我國致力於審慎財政管理，以及強勁經濟表現，形成因應新冠疫情的適足財政量能。

惠譽表示，我國2021年度財政赤字占國內生產毛額（GDP）比率，雖因增編中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算，因此預估將提至2.2%（AA同級國家中位數為5.3%）；但是預期惟預期2022年的歲入持續成長，財政赤字占GDP可望逐漸縮減至0.7%；政府債務亦保持微幅下降趨惠惠譽表示，台灣受惠於全球對半導體強勁需求，資通訊產品出口推升經濟動能，加以實施境外資金匯回措施，鼓勵實質投資、促進產業升級及強化貿易供應鏈等政策支持，奠定經濟成長基石。

財政部表示，估計2021年度各級政府債務淨額，將占GDP比率將降至35.8%，亦低於AA同級國家中位數水準，顯示《公共債務法》相關規定，仍有發揮財政紀律的功效。

財政部也提到，惠譽在本次公布的新聞標題中，有別於過去慣例，改以「Taiwan, China」稱呼我國，經向該公司表達後，至今仍未將名稱獲修正為「Taiwan」，財政部深表遺憾，該部仍將持續洽該公司正視此問題。