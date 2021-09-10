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麟洋不轉預備球員 續任土銀正式球員

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導
奧運羽球男雙金牌選手李洋、王齊麟受邀至財政部接受表揚。記者程士華／攝影
奧運羽球男雙金牌選手李洋、王齊麟受邀至財政部接受表揚。記者程士華／攝影

東奧羽球男雙金牌得主王齊麟、李洋因其公務員身分，影響企業代言的權利，外傳有可能轉為預備球員解套，不過財政部長蘇建榮與二位選手今（10）日受訪時，共同澄清外界傳言二人會轉預備球員的可能，強調二位選手未來仍作為土銀羽球隊正式球員，繼續在國際賽事上努力。

「麟洋配」奧運奪金獲得大量關注，然而土銀員工受到《公務員服務法》限制，二人難以兼職和從事商業活動，日前更傳言二人可能轉為預備球員解套。財政部今日安排土銀羽球隊拜訪行程，針對外界傳言，蘇建榮於活動中強調，二人未來都還是會作為土銀正式球員，繼續在體壇上努力。李洋、王齊麟二人也於現場附和同意。

土銀董事長謝娟娟表示，外界傳言讓麟、洋二人承受很大壓力，財政部在過去一段時間內，一直與土銀溝通，指示千萬不能讓球員受到傷害。

日前財政部和銓敘部溝通後，銓敘部已解釋一次性的肖象授權、企業策略聯盟等模式，不違反公務員服務法精神。謝娟娟表示，目前依照銓敘部同意的模式，麟洋配多半是採用肖像權一次性授權的模式，接受各種代言活動。

謝娟娟表示，至於企業策略聯盟的模式，目前比較少使用，多半是用在公益性的宣傳，像是新冠肺炎防疫宣導、防癌廣告等。蘇建榮也於活動中向李洋、王齊麟預約，希望二位選手明年擔任綜所稅申報的代言宣傳大使。

有關外界關注經紀公司是否影響代言，謝娟娟表示，透過麟洋的經驗，土銀也在檢討球隊的經營方針，評估在球隊當中增加管理員、經紀人等正式編制。

土銀 財政部 公務員

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