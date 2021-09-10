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「麟洋」旋風捲起鐵飯碗 土銀羽球隊擬擴編十名球員

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導
奧運羽球男雙金牌選手李洋、王齊麟向財政部贈送簽名球具。記者程士華／攝影
奧運羽球男雙金牌選手李洋、王齊麟向財政部贈送簽名球具。記者程士華／攝影

奧運羽球男雙金牌選手李洋、王齊麟及土地銀行球隊今（10）日赴財政部接受表揚，財政部長蘇建榮指示，為了支持羽球運動的發展，土銀應擴編羽球隊編制；土銀董事長謝娟娟亦表示，配合公務人員員額規範，預計在未來三年內，每年增加三到四位球員，目標三年內擴編十名球員員額。

財政部今日安排土銀羽球隊拜訪行程，蘇建榮指出，他今天是以一個球迷的身分，感謝土銀對二位選手、羽球隊以及背後團隊的支持，現在土銀也推出麟洋認同卡，未來刷卡可以回饋固定比例金額給球隊，有很大的意義。

蘇建榮表示，土銀目前只有14名正式球員、二位教練的缺額，未來土銀羽球隊應該擴編，讓更多球員進來，為國家、社會貢獻。

謝娟娟表示，土銀麟洋認同卡推出至今，約已發行3,000多張，讓支持者的消費，可以回饋到運動員身上；至於人員擴編的議題，由於公務人員的員額有一定規範，羽球隊預計擴編十名球員，預計在未來三年之內，每年增加三到四名球員，在三年後完成新的編制。

李洋於活動中表示，感謝財政部及土銀對球隊的支持，包括擴編更多運動員、新建專屬的羽球場等，相信都是對羽球運動是非常好的發展，讓球員沒有後顧之憂；若沒有各界的幫忙，球員也不容易得到金牌。

王齊麟則說，很謝謝政府一直以來的關心、土銀一直以來對球員的培養，像自己就是從高中被栽培至今，未來還會繼續努力，希望政府、財政部、土銀，在未來繼續支持運動員的發展。

土銀 羽球 財政部

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