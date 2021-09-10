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店面慘只能租給娃娃機？全台家數激增15%

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
記者游智文／攝影
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娃娃機店熱潮又起？依據財政部最新統計資料，今年截至6月，全台夾娃娃機店逾9500家，店數與全球疫情爆發前一年、2019年相比，增加了15.6%，1284家，上半年銷售額更逼近50億元。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，夾娃娃機店的台主加場主模式，有助於租客降低風險，加上銅板娛樂時興，一時間充斥各個商圈，也引發蛋塔效應的隱憂，但即使如此，為了降低空租率與分擔壓力，房東還是願意出租。

觀察六都夾娃娃機店數及上半年銷售額，僅台北市衰減，其他五都店數及上半年銷售額均成長，其中，台北市店數減少6%，銷售額減了17.8%，台中市店數1,478家居冠，店數也成長15.1%，銷售額增加18.6%。

成長幅度最大的是台南市，店數875家雖然不多，但三年間成長了24%，上半年銷售額更增加36%，高雄市表現也不俗，上半年銷售額增加32.1%，店數也有18.1%的增幅。

郎美囡分析，雙北夾娃娃機店可創造的營業額較高，不過雙北的店租不低，加上競爭者眾，扣除成本後，利潤未必豐厚，反觀南部店數尚有發展空間，成本也比北部低，同樣是銅板價的休閒娛樂，在南部可創造較高的店效。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，今年中旬國內疫情爆發，夾娃娃機店長達2個月時間無法營業，雖然防疫降級後可復業，惟各地方政府在營業時間、防疫措施有諸多要求及限制，在後疫情時代下，產業勢必會出現轉型，或是新的營運模式。

資料來源／住商機構
資料來源／住商機構

疫情

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