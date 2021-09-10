店面慘只能租給娃娃機？全台家數激增15%

娃娃機店熱潮又起？依據財政部最新統計資料，今年截至6月，全台夾娃娃機店逾9500家，店數與全球疫情爆發前一年、2019年相比，增加了15.6%，1284家，上半年銷售額更逼近50億元。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，夾娃娃機店的台主加場主模式，有助於租客降低風險，加上銅板娛樂時興，一時間充斥各個商圈，也引發蛋塔效應的隱憂，但即使如此，為了降低空租率與分擔壓力，房東還是願意出租。

觀察六都夾娃娃機店數及上半年銷售額，僅台北市衰減，其他五都店數及上半年銷售額均成長，其中，台北市店數減少6%，銷售額減了17.8%，台中市店數1,478家居冠，店數也成長15.1%，銷售額增加18.6%。

成長幅度最大的是台南市，店數875家雖然不多，但三年間成長了24%，上半年銷售額更增加36%，高雄市表現也不俗，上半年銷售額增加32.1%，店數也有18.1%的增幅。

郎美囡分析，雙北夾娃娃機店可創造的營業額較高，不過雙北的店租不低，加上競爭者眾，扣除成本後，利潤未必豐厚，反觀南部店數尚有發展空間，成本也比北部低，同樣是銅板價的休閒娛樂，在南部可創造較高的店效。