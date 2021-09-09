打炒房奏效？ 8月房地合一稅月減逾五成

財政部今（9）日公布今年8月個人房地合一稅共入帳約13億元，與今年7月相比大減54.1%，財政部官員分析，主要有三大原因，包括新冠肺炎疫情、民俗月影響以及房地合一2.0等政策因素。

是否代表政府打炒房政策奏效、交易降溫？官員表示，房地合一稅甫上路兩個多月，還要再長期觀察，至少觀察半年以上再來檢視成效會比較精準。

根據財政部統計，8月個人房地合一稅與7月相比，六都呈現全面下滑，其中又以高雄市月減七成最多，台南市月減六成居次，台北市、台中市則都減少五成以上。

房地合一2.0、實價登錄2.0新制是在今年7月1日上路，由於交易案件有一個月的申報期，部分7月交易案件申報稅額會在8月入帳，而8月個人房地合一稅明顯較7月減少，政策因素可能是其中一環。

此外官員表示，今年民俗月較去年早，8月屬於民俗月的天數就比去年多，可能也是原因之一，另外再加上疫情干擾，種種因素疊加在一起，導致稅額較上個月減少。

而今年前八月累計個人房地合一稅仍是歷年同期新高。賦稅署解釋，房地合一有日出條款，經過移轉後，未來適用房地合一制的案件會逐年增加，稅收自然也會逐年增加。

此外觀察8月土增稅年減8.6%，尤其新北市、新竹市、台南市減少最多，台北市則是唯一呈現正成長的直轄市，官員表示，主要是有上市櫃公司出售松山區土地，另外也有法人出售中正區土地，由於土增稅採累進稅率，這兩案持有時間都超過50年，墊高稅額，光是這兩案就為北市帶來7.8億元的土增稅。

此外契稅方面，則因為去年基期較高，8月稅額年減17.3%。