財政部：2020年度營所稅達4,600餘億元 年增55%

財政部今（9）日於行政院會報告指出，109年營所稅總自繳稅額達4,606.21億元，較上年度成長55%；綜所稅稅收淨額達1,386.74億元，較上年度成長2%。

財政部於院會報告「109年度所得稅結算申報辦理情形」，並表示去年度所得稅結算申報，因應新冠肺炎疫情，全面延長一個月，於今年6月30日辦理完成，並延長醫事人員之申報及繳納期間至今年8月2日。

財政部指出，營所稅總申報件數99.04萬件，較上年度96.12萬件，成長3%；總自繳稅額4,606.21億元，較上年度2,973.10億元，增加1,633.11億元，成長55%。

綜所稅總申報件數645.04萬件，較上年度638.62萬件，成長1%，自繳稅額扣除退稅額後，稅收淨額1,386.74億元，較上年度1,353.81億元，增加32.93億元，成長2%。

財政部表示，營所稅稅收增加，主要是因免辦109年度營所稅暫繳的稅收，反映於今年結算申報自繳稅額、上市櫃公司去年度獲利成長，及2019年度未分配盈餘自繳稅額增加。

財政部指出，至今年申報2019年度未分配盈餘自繳稅額增加的原因，經分析主要是因2019年度可供分配盈餘增加、股利分配減少及適用《產業創新條例》第23條之3實質投資支出金額減少所致。